Immenstaad – Die Narrengesellschaft Hennenschlitter wird in diesem Jahr 175 Jahre alt. Nach dem traditionellen Einschnellen am Dreikönigstag und dem Narrenbaumsetzen einen Tag später, feiert der älteste Verein im Alemannischen Narrenring (ANR) am 14. Januar sein Jubiläum mit einem Freundschaftstreffen inklusive Jubiläumsumzug.

40 teilnehmende Vereine

„Wir erwarten rund 40 Narrenzünfte samt Musikkapellen und Fanfarenzügen aus der Bodenseeregion und darüber hinaus“, kündigt Narrenvater I Nico Dikreuter an. Nach dem Umzug, der um 13.30 Uhr beginnt, spielt sich das Jubiläumsfest auf dem Festplatz an der Linzgauhalle ab. Außerdem gibt es im Ort drei Stationen mit Ständen für das leibliche Wohl der hoffentlich zahlreichen Besucher des närrischen Treibens. Parkplätze sind im Osten von Immenstaad bei Airbus und im Westen in der Strandbadstraße vorgesehen. Jeweils für geladene Gäste gehen dem Freundschaftstreffen an diesem Wochenende der Regionenball des ANR für Zünfte aus dem Bodenseekreis und ein Jubiläumsabend voraus.

Seit dem 7. Januar läuft der Kartenvorverkauf für die beliebte Hennensuppe in der Linzgauhalle. Am 27., 28. und 29. Januar können sich die närrisch gestimmten Besucher nach zwei Jahren Coronapause wieder auf ein buntes Programm voller Überraschungen freuen. Karten sind noch für alle drei Veranstaltungen erhältlich. „Man kann davon ausgehen, dass es nach zwei Jahren wieder eine spannende und würzige Hennensuppe gibt“, sagt Marco Dikreuter, der von einem vollen Haus ausgeht. Als Narrenvater und Zunftmeister freue er sich sehr auf die Fasnet. „Auch bei den Mitgliedern ist die Vorfreude groß. Alle haben Lust, endlich wieder eine normale Fasnet zu feiern.“ Für Dikreuter ist es die erste Saison im Amt des Narrenvaters, die gleich von einem großen Jubiläum gekrönt ist. „Da ist es schon gut, dass ich meinen Vorgänger Wolfgang ‚Hoss‘ Haas jederzeit fragen kann“, sagt er.

Prinzenpaar heiratet

Der Schmotzige Dunschtig mit Schülerbefreiung und Hochzeit des Prinzenpaares markiert am 16. Februar ein weiteres Highlight der Immenstaader Fasnet. Und am Fasnetssunntig findet selbstverständlich wieder der beliebte Fasnetsmarkt rund um den Hennenbrunnen in der Bachstraße statt. „Für den Verein und seine Mitglieder wird es eine arbeitsintensive Zeit, aber die Listen für die Arbeitseinsätze füllen sich“, zeigt sich

Dikreuter zuversichtlich.

Närrische Höhepunkte

Dass die Fasnet in Immenstaad bereits 175 Jahre alt ist, lässt sich übrigens einem Amtsprotokoll beziehungsweise einem Polizeibericht entnehmen. Mit einem politischen Fasnachtsspiel am Fasnachtsdienstag 1849 spielten die

Immenstaader die Revolution von 1848 nach und zogen Obrigkeit und die deutschen Fürsten durch den Kakao. „Die Polizeiuntersuchungen führten dazu, dass die ledigen Burschen ins Ausland fliehen mussten oder in Untersuchungshaft kamen“, ist in der Chronik der Hennenschlitter zu lesen. Zirka 1870 gründete sich der Narrenverein. Im Jahre 1950 wurde die Narrengesellschaft Immenstaad wieder neu gegründet und ihre Mitglieder erlebten in den vergangenen mehr als 70 Jahren zahlreiche närrische Höhepunkte.

Termine