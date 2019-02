Alle 16 Plätze auf der Liste der CDU für die Gemeinderatswahl im Mai sind besetzt und auch für den Ortschaftsrat hat die Partei vier Kandidaten gefunden. Über die Platzierung der Kandidaten auf der Liste wurde man sich bei der Nominierungsversammlung schnell einig.

Die ersten vier Plätze gehen an Alexander Mohr, Martin Frank, Martina Mohr und Stefan Siebenhaller

Auf den ersten vier Plätzen der Wahlliste sind die vier Mitglieder der derzeitigen CDU-Fraktion im Gemeinderat zu finden, die sich noch einmal zur Wahl stellen: Alexander Mohr, Martin Frank und Martina Mohr haben seit 2009 einen Sitz im Rat, Stefan Siebenhaller kam 2011 hinzu. Margot Rauber, das fünfte Mitglied der aktuellen CDU-Fraktion, tritt diesmal nicht mehr zur Wahl an. Die zwölf anwesenden Wahlberechtigten erklärten sich einstimmig mit der Vergabe der ersten vier Listenplätze einverstanden und auch damit, die folgenden Plätze in alphabetischer Reihenfolge zu vergeben. Bei der schriftlichen Wahl gab es ebenfalls große Einigkeit und Zustimmung: Für fast alle Kandidaten wurden zwölf von zwölf möglichen Stimmen abgegeben.

Kandidaten haben Gestaltungsaufgaben und Sorgen der Bürger im Blick

Die Kandidaten nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Motivation kurz vorzustellen. Dabei wurde deutlich, dass jeder von ihnen gerne die künftige Entwicklung der Gemeinde mitgestalten möchte. "Wer gestalten will, muss auch etwas machen", brachte es Pascal Bochenek auf den Punkt. Anton Rauber war schon zwei Mal Mitglied des Gemeinderats. Besonders Landwirtschaft und Tourismus seien für ihn wichtige Themen, erklärte er. "Ich möchte mich gerne wieder einbringen, damit es im Ort voran geht". Simone Eberhard-Kießling kennen viele Immenstaader als Konrektorin der Stephan-Brodmann-Schule. Sie wolle gerne auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Rat vertreten, sagte sie zu ihrem Kernthema.

In der Siedlung nördlich der B 31 lebt Claudia Lanz mit ihrer Familie. "Ich möchte mich besonders für die Siedlung einsetzen", erklärte sie und hob hervor, dass dieser Teil Immenstaads besonders stark vom Bau der B 31-neu betroffen sein werde. Sandra Winkler kommt täglich mit vielen Immenstaadern ins Gespräch: "Ich höre viel über die Sorgen und Nöte und möchte mich gerne für die Bürger einsetzen", sagte sie. Bernhard Wrobel betonte: "Immenstaad liegt mir einfach am Herzen." Besonders interessiere ihn die bauliche Ortsentwicklung, ein verträglicher Straßenbau und das gute persönliche Miteinander der Menschen in der Gemeinde.

CDU-Kreisvorsitzender lobt Engagement der Kandidaten

Der CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay hatte die Wahl der Kandidaten geleitet. "Es braucht Mut, sich für ein kommunales Amt zur Verfügung zu stellen. Auch weil man manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss", sagte er und lobte: "Die CDU hat es in Immenstaad geschafft, eine vielfältige Liste zusammenzustellen."