Immenstaad vor 4 Stunden

123 Adressen in Immenstaad sind nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Gemeinderat beantragt Fördermittel

Spätestens in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und Homeshopping wird langsames Internet zur Hürde. Um 123 Adressen in Immenstaad an das Glasfasernetz anzuschließen, wird die Gemeinde Fördermittel bei Bund und Land beantragen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag. „Der Breitbandausbau ist ein wichtiges Thema, er stellt eine zentrale Infrastruktur dar“, sagte Bürgermeister Johannes Henne.