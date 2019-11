Der Turn- und Sportverein feierte am Freitagabend in der Linzgauhalle mit einem Festabend den abschließenden Höhepunkt des Jubiläumsjahres „100 Jahre TuS“.

Sportliche Dekoration passend zum Anlass

In die Halle schritten die Gäste über eine Teppich-Tartanbahn, deren Bahnnummern 1,9,1 und 9 ans Gründungsjahr des Vereins erinnerten. Beim Betreten der Halle schauten viele erstaunt auf den Boden. Echter Fußballrasen? Ja, und sogar das Spielfeld war mit weißen Linien markiert. Das Tor hing allerdings hoch über der Bar. Neben dem Spielfeld zogen Stellwände mit zahlreichen interessanten Bildern aus vielen Jahrzehnten und allen Abteilungen des TuS die Blicke auf sich.

In der festlich und sportlich dekorierten Linzgauhalle feierte der TuS sein Jubiläum. | Bild: Gisela Keller

Vorsitzender freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Unter einem großen Banner umrahmte ein Fußballtor das Rednerpult auf der Bühne, an dem der TuS-Vorsitzende Clemens Müller die Gäste willkommen hieß und eine kurze Bilanz der zehn Jahre zog, die seit der Feier von 90 Jahren TuS vergangen sind. Positiv wertete er, dass die Zahl der Mitglieder des TuS in dieser Zeit von 1080 auf 1250 gestiegen ist.

Vereinschronik Der zweite Band der TuS-Chronik war beim Festabend zum ersten Mal erhältlich. Das Buch mit rund 250 Seiten und sehr vielen Fotos kostet 10 Euro und ist bei der Geschäftsstelle des TuS oder in der Bücherstube Bosch erhältlich. Vom ersten Band gibt es noch Restexemplare. Beide Bände zusammen können für insgesamt 15 Euro erworben werden. Kontakt zur Geschäftsstelle per E-Mail: m.laboureur @tus-immenstaad.de

Außerdem ist der Verein schuldenfrei, hat ein abbezahltes Vereinsheim und kann auf der eigenen Anlage in den Forstwiesen gute Bedingungen für Fußballer und Leichtathleten bieten.

Wunsch nach Hallenneubau

Weniger glücklich ist der Verein mit der Hallensituation, die für die anderen Abteilungen – Turnen, Volleyball und Tischtennis – eine große Rolle spielt. Clemens Müller erinnerte an die Hoffnung, die der damalige Bürgermeister Jürgen Beisswenger vor zehn Jahren in Bezug auf einen Hallenneubau gemacht habe: „Damals hatten wir zumindest einen Standort. Den haben wir jetzt nicht mehr und eine neue Halle ist weiter weg denn je“, sagte Clemens Müller.

Das Fußballtor war lange der Platz des TuS-Vorsitzenden Clemens Müller. Im Tor begrüßte er auch die Gäste. | Bild: Gisela Keller

Erinnerungen an Bau des Vereinsheims

Ein Film dokumentierte den Bau des Vereinsheims in den Jahren 1975 bis 1983 – die Arbeiten wurden nahezu ausschließlich in ehrenamtlicher Arbeit von Mitgliedern gestemmt. Das außersportliche Engagement der Vereinsmitglieder sei mit der Zeit jedoch weniger geworden, bedauerte Müller. Dafür seien die Anforderungen der Mitglieder an den Verein gestiegen.

Immenstaad Spaß am Fußball – heute und vor 65 Jahren: Zwei Fußballer erinnern sich an ihre Anfänge beim Turn- und Sportverein Das könnte Sie auch interessieren

Nachwuchssportler zeigen ihr Können

Besonders in der Jugendarbeit ist der TuS sehr engagiert und erfolgreich. Das zeigen nicht nur die vielen Kinder- und Jugendmannschaften im Fußball. Die Turnkinder präsentierten bei der Feier in einer rasanten Bühnenshow ihr Können und bekamen viel Beifall.

Die jungen Turner bekamen viel Applaus für ihre Vorführungen und verabschiedeten sich Bänder schwingend vom Publikum. | Bild: Gisela Keller

„Ihr seht, bei uns geht was“, kommentierte der TuS-Vorsitzende.

Freude über Erfolge von Beachvolleyballerin Chantal Laboureur

Sehr stolz ist der TuS auf den Erfolg von Beachvolleyballerin Chantal Laboureur. „Wenn du bei Olympia 2020 in Tokio spielst, machen wir Public Viewing auf dem Rathausplatz“, versprach Müller.