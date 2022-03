Das Gemeindehaus in Wintersulgen wurde am Wochenende kurzfristig zum Logistikzentrum und füllte sich kisten- und säckeweise mit warmer Kleidung und Schuhen, mit Decken und Schlafsäcken, mit vielerlei Hygieneartikeln und haltbaren Nahrungsmitteln. Die Spenden sind für geflüchtete Menschen in der Ukraine bestimmt.

Brigita Schnez betroffen vom Leid der Kinder

Initiatorin der kurzfristigen Aktion war die Heiligenbergerin Brigita Schnez, als Pharmazeutisch-Technische Assistentin in der dortigen Schloss-Apotheke tätig. Brigita Schnez stammt aus Slowenien, lebt seit zehn Jahren in Deutschland und ist mit einem Deutschen verheiratet. Den mächtigen Antrieb für ihre Aktion beschreibt sie – als Mutter eines achtjährigen Sohnes – so: „Vor allem das Leiden der Kinder in diesem Krieg greift mir ans Herz. Ich kann da nicht einfach nur zuschauen!“

Viel Zuspruch aus der ganzen Region

Und so war sie glücklich über die Resonanz auf ihren Aufruf in den Gemeindenachrichten und per Flugblattaktion. Die Aktion erhielt derart viel Zuspruch aus der ganzen Region, dass zwischendurch die Logistik neu geplant werden musste. Hatte man ursprünglich disponiert, die Hilfsgüter mit einem Planenanhänger in die Ukraine zu bringen, so war schnell klar, dass man in Lastwagen-Volumina denken musste.

Zwölf Frauen sammeln, sortieren und verpacken drei Tage lang

Brigita Schnez hatte sich der Unterstützung der Gemeinde Heiligenberg versichert und elf Helferinnen um sich geschart, sodass an den drei Tagen übers Wochenende beinahe pausenlos gesammelt, sortiert, verpackt und beschriftet werden konnte. Mit Bewunderung registrierte Brigita Schnez, dass die meisten Spender nicht einfach nur ihre heimischen Kleiderschränke gefilzt hätten. Viele seien zu Einkäufen aufgebrochen und hätten Neuwertiges angeliefert, etwa „Klopapier teuerster Sorte“, nennt sie ein Beispiel.

3000 Euro Spende für kindertaugliche Medikamente

Dankbar sei sie auch für eine Spende von 3000 Euro der Familie zu Fürstenberg, die es ihr erlaubt habe, in ihrer Apotheke zum Selbstkostenpreis kindertaugliche Medikamente – Schmerz-, Fieber- und Grippemittel, Verbandsmaterial etc. – in größerem Stil einzukaufen.

Zwei 7,5-Tonner auf dem Weg in die Ukraine

Auch die Fahrtroute Richtung Ukraine musste neu geplant werden. Da in Polen die Zufahrtsstraßen an die ukrainische Grenze oft blockiert sind, wurde mit Hilfe von Freunden, die auf dem Balkan leben, eine neue Strecke über Ungarn und Rumänien festgelegt. Anfang der Woche werden sich nun zwei 7,5-Tonner auf den Weg in das Kriegsgebiet machen.