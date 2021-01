von Karlheinz Fahlbusch

Der 31-jährige Verwaltungsprofi Denis Lehmann hatte seine Ausbildung im Rathaus in Heiligenberg absolviert und war 2018 nach Hagnau gewechselt. „Er kennt unsere Verwaltung bestens und es wird ein nahtloser Übergang sein“, erklärte Bürgermeister Frank Amann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Gerhard Sing in Zukunft stellvertretender Hauptamtsleiter

Übergang bedeutet, dass der bisherige Hauptamtsleiter Gerhard Sing in Zukunft stellvertretender Hauptamtsleiter ist. Er hatte diese Funktion 25 Jahre ausgeübt. Aus gesundheitlichen Gründen will er nun kürzer treten. Er habe gemerkt, dass er in den vergangenen Monaten immer öfter und schneller an seine Belastungsgrenzen gekommen sei, machte Sing deutlich. Das Ausscheiden seiner Stellvertreterin Yvonne Schümann im Juli 2020, die ihn zuvor sehr unterstützt hatte, habe die Situation für ihn deutlich verschärft. Schümann wechselte im Juli 2020 zur Stadt Rheinstetten in den Landkreis Karlsruhe. „Ich habe daher nach sehr kurzer Überlegung gerne die Chance wahrgenommen, die sich jetzt seit dem 1. Januar durch die Rückkehr von Denis Lehmann nach Heiligenberg ergeben hat“, sagte Sing.

Mit der jetzt vorgenommenen internen Umstrukturierung der Zuständigkeiten im Rathaus sei es ihm möglich, einige seiner bisherigen Aufgaben und damit auch Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben und sich als stellvertretender Hauptamtsleiter etwas in die „zweite Reihe“ zurückzuziehen. Konkret bedeutet das, dass Gerhard Sing innerhalb des Hauptamtes die Leitung der Sachgebiete Bürgerservice, Bauordnungsrecht und Standesamt übernimmt.

Denis Lehmann ist neben der Amtsleiterfunktion für zahlreiche Sachgebiete zuständig, unter anderem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung, die Ortspolizeibehörde, Asylbewerber, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und das Corona-Management.

Eine genaue Auflistung gibt es im Internet: www.heiligenberg.de/de/buerger/rathaus-service/virtuelles-rathaus/mitarbeiter