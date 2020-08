Der Mann hatte sich am Freitagnachmittag auf dem Landeanflug befunden, er wollte sein Ultraleichtflugzeug auf dem Segelflugplatz bei Heiligenberg aufsetzen. Doch kämpfte er laut Polizeibericht mit technischen Schwierigkeiten, weshalb er sich für eine so genannte Außenlandung entschied, also die Landung außerhalb einer ausgewiesenen Landebahn.

Das ist bei Ultraleichtflugzeugen durchaus möglich, und so entschied sich der Pilot für die Landung auf einem abgeernteten Feld. Bei der Notlandung berührte eine Tragfläche den Ackerboden, weshalb sich das Segelflugzeug mit der Spitze in den Boden bohrte. Das Flugzeug wurde um 180 Grad gedreht und kam entgegen der Flugrichtung zum Stillstand.

So schilderte die Polizei den Unfall im Pressebericht von Montag. Der Unfall selbst ereignete sich am Freitagnachmittag. Während sich der Pilot mutmaßlich eine Lendenwirbelprellung zuzog und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste, wurde dessen zwölfjährige Tochter glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Segelflugzeug beschlagnahmt und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung informiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heiligenberg, Salem, Überlingen, die Flughafen-Feuerwehr Friedrichshafen, ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 135.000 Euro.