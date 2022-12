Die sechs Frauen, alle miteinander verwandt oder verschwägert, stammen aus Kiew. Gleich nach Beginn des russischen Angriffskrieges brachen sie im März mit fünf Kindern Richtung Westen auf. Die Männer wurden Soldaten oder sind in der zivilen Hilfe in der Ukraine tätig. Mit vier Generationen zwischen Urgroßmutter und Urenkel bewohnen die Frauen nun eine große städtische Wohnung in der Rauensteinstraße in Überlingen.

In der orthodoxen Kirche fällt Heiligabend auf den 6. Januar

Die Angehörigen der orthodoxen Kirche feiern ihr Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender um zwei Wochen zeitversetzt, Heiligabend fällt auf den 6. Januar. Dennoch nimmt Familie Pankratova-Kalashenkoan an den Bräuchen im deutschen Umfeld gern Anteil. In der Ecke des Wohnzimmers lehnt schon der frisch besorgte Tannenbaum und wartet darauf, geschmückt zu werden. Auf den Handys werden Fotos von den Weihnachtsbäumen in der Heimat herumgezeigt.

Auch die zwölf Fastenspeisen werden an Heiligabend aufgetischt. Und Diduch, eine traditionelle Weizengarbe, wird hereingetragen. Am wichtigsten, besonders für die Kinder, ist Kutja, eine nahrhafte Süßspeise. Und vor den Feiertagen wird eifrig gebacken. Auch die Weihnachtsmärkte werden besucht. Mit Geschenken ist man, wie überall in der Ukraine, eher zurückhaltend. Am ehesten werden die Kinder bedacht, die das in ihrem neuen deutschen Umfeld einfach erwarten.

Ein ukrainisches Weihnachtslied für den Gast

Im Gespräch mit dem Gast vom SÜDKURIER stimmt Familie Pankratova-Kalashenko ein ukrainisches Weihnachtslied an, sodass der Reporter nicht umhinkommt, eines aus deutscher Tradition beizusteuern. In Friedrichshafen gibt es eine orthodoxe Gemeinde, deren Gottesdienst man vielleicht besuchen wolle, erzählen die Frauen.

Diese große Frauengruppe strahlt viel Kraft und Wärme aus, die den Schmerz um die Trennung von den männlichen Familienmitgliedern erträglicher zu machen scheint. Irgendwann werden sie, da sind sich alle sicher, wieder in die Heimat zurückkehren, aber angesichts der schlimmen Lage dort sei vorerst nicht daran zu denken.

Gelernte Krankenschwester will in Deutschland bleiben

Als Übersetzerin unterstützte Elena Dykovitskiy das Gespräch. Auch sie kam mit Sohn Kyril im März nach Deutschland. Familie habe sie in der Ukraine keine mehr. Sie wolle dauerhaft in Deutschland bleiben. Als gelernte Krankenschwester müsse sie sich um ihr materielles Auskommen keine Sorgen machen.

Yulija Drobot wohnt nach ihrer Flucht aus Tschernihiw mit zwei Kindern in Heiligenberg. | Bild: Hartmut Ferenschild

Kinder bringen Anregungen zu Weihnachten mit nach Hause

Auch Yulija Drobot floh im März mit ihren Kindern Lisa (8) und Vlad (12) aus ihrer Heimatstadt Tschernihiw ganz im Nordosten der Ukraine. Im Bus waren Mutter und Kinder unterwegs und kamen unter Beschuss. Nach wochenlanger Reise mit etlichen Stationen schafften sie es zuletzt nach Heiligenberg, wo sie durch einen privaten Kontakt eine kleine Wohnung gefunden haben, mit sehr netten Nachbarn.

Yulija Drobot war in der Ukraine Deutschlehrerin, sodass ihr die Eingewöhnung im neuen Umfeld vergleichsweise leichtfällt. Ihr Mann Roman ist bisher nicht Soldat geworden, sondern wird an seinem Arbeitsplatz gebraucht. Obwohl ihr die Trennung sehr zu schaffen macht, denkt sie angesichts der Situation im Land vorläufig nicht an eine Rückkehr. Trotz aller Bedrückungen will sie Weihnachten gemütlich feiern, aber Einzelheiten überlässt sie gern den Kindern, die aus der Schule und den neuen Freundeskreisen manche Anregung mitbringen.

Aus Saporischschja floh Anastasija Razdobarova mit Mutter und zwei Söhnen nach Weildorf. | Bild: Hartmut Ferenschild

Englischlehrerin auch ehrenamtlich aktiv

Aus Saporischschja in der Südukraine floh Anastasija Razdobarova im März mit ihrer Mutter und den Söhnen Nikita (10) und Miron (16) nach Deutschland. In Weildorf hat sie eine Wohnung gefunden. Als Englischlehrerin hatte sie keine Probleme mit der sprachlichen Integration, sie fand sogar einen Job an der Schule Schloss Salem, der aber wegen Problemen mit ihren beruflichen Zertifikaten nach drei Monaten beendet wurde. In Russland habe sie Verwandte, aber der Kontakt dorthin sei abgebrochen, weil man den irren Glauben an Putin fest verteidige.

Anastasija Razdobarova empfindet sich nicht als religiös gebunden, nimmt aber in Maßen Anteil an den hiesigen Weihnachtsgebräuchen. Sogar ehrenamtlich ist sie aktiv geworden: Sie organisiert Hilfe für Ukrainer, die in deutschen Krankenhäusern der Region aufgenommen wurden. Eine Rückkehr in die Heimat ist vorgesehen, aber erst dann, wenn der Krieg dort überstanden ist.