Jeder, der hierzulande durch die heimischen Wälder und Fluren streift, kennt sie: die gelben Schilder, die einem die korrekte Richtung weisen zum angestrebten Wanderziel, die einem verraten, wie viele Kilometer man noch unter die Sohlen zu nehmen hat, die verhindern, dass man sich verläuft oder auf einen Wirtschaftsweg gerät, der irgendwann im Dickicht oder im Sumpf endet. Keine verwunschenen Waldwesen sind es, die diese segensreichen Wegweiser nachts platzieren, sondern zumeist ehrenamtlich tätige Schilderwarte aus Fleisch und Blut.

Großer logistischer Aufwand für die Schilderei

Zwei von ihnen sind Richard Mader und Helmut Jung, ihr Revier sind die Gemarkungen von Heiligenberg und Owingen. Der eine war als Schreiner lange Zeit bei Alno in Pfullendorf tätig, der andere in der Baurechtsverwaltung des Bodenseekreises. Beide sind vor einigen Jahren im Ruhestand angekommen, sie widmen der Schilderei also größere Teile ihrer Freizeit. Wer sich ihre Arbeit im Detail zeigen lässt, staunt zunächst über den großen logistischen, fast professionellen Aufwand, den beide treiben. Um sich im „Schilderwald“ nicht selber zu verlaufen, arbeiten sie mit Landkarten, auf denen die Standorte aller 435 durchnummerierten Schilder verzeichnet sind.

In Aktenordnern findet sich zu jedem Schild eine Detailangabe, sodass Änderungen am heimischen Küchentisch vorbereitet werden können. Während Jung, wie er sagt, hier seine „Verwaltungsader“ auslebt, kümmert Mader sich mehr um Material und Technik. Dazu hat er einen Fahrzeug-Anhänger nach allen Regeln der Schreinerkunst so ausgebaut, dass Pfähle, Schilder, Aufkleber, Rohrschellen, Schrauben, eine Leiter und vielerlei Werkzeug und Maschinen ihren vorbedachten Platz finden. Sogar an eine Schreibunterlage hat er gedacht. Zum Befahren der Wege gibt es eine Sondererlaubnis.

Drei Mal im Jahr unternehmen sie Kontrollgänge

So ausgestattet brechen die beiden drei Mal im Jahr zwischen März und Oktober in beiden Gemarkungen zu Kontroll- und Pflegedurchgängen auf, die jeweils vier bis fünf Arbeitstage erfordern. Der Erfolg ist unübersehbar, die Beschilderungen sind in bestem Zustand und zuverlässig, immer wieder werden sie gelobt. Erst kürzlich hat sich die Gemeinde Owingen der Dienste von Jung und Mader versichert, nachdem sich der gute Ruf der beiden von Heiligenberg aus herumgesprochen hatte. Gerade eben haben sich die Schilderwarte um den neuen „Hermannsberger Klosterweg“ verdient gemacht. Auch auf dem „Ulrika-Weg“, der den Lebensweg der seliggesprochenen Nonne Ulrika Nisch zwischen Unterstadion und Kloster Hegne wanderbar macht, haben sie, soweit die Route Heiligenberger Gebiet kreuzt, ihre gelben Weisungen hinterlassen.

Helmut Jung (links) und Richard Mader bei der Schilderei. Sie verbringen einen Großteil ihrer Freizeit damit. | Bild: Hartmut Ferenschild

Früher war das Schilderwesen provisorisch organisiert

Das Niveau war nicht immer so hoch, berichtet Helmut Jung. Früher wurde das Schilderwesen recht provisorisch gehandhabt, jede Gemeinde habe ihr eigenes System verfolgt, die Bauhöfe hätten die Aufgabe eher nebenbei erledigt. Erst Ende der 90er Jahre sei das Landratsamt aktiv geworden und hätte für Vereinheitlichung und ein gemeindeübergreifendes Wegenetz gesorgt. Inzwischen gibt es aus einem interregionalen EU-Programm sogar Zuschüsse. Jung ist 2007 in dieses Projekt eingestiegen, zunächst mit einem anderen Mitstreiter, ab 2018 dann mit Richard Mader. „Allein“, so sind beide überzeugt, „ist das nicht zu schaffen.“ Einmal, so erzählt Jung mit Schalk im Blick, hätten sie mit lautstarkem Motorsägeeinsatz im Wald leider ein Paar stören müssen, das sich im Auto gerade amourösen Verrichtungen hingeben wollte.

Beide lieben es, Zeit in der Natur zu verbringen

Die beiden Schilderwarte erhalten eine Aufwandsentschädigung, die, so ihre eigene Einordnung, ihren tatsächlichen Zeitaufwand nicht aufwiegen könne und solle. Die Materialkosten übernehmen die beteiligten Gemeinden. Was also treibt sie an? Da sind sie sich einig: Beide sind Naturliebhaber, erwandern gerne die heimischen Gefilde, Jung ist auch in den Hochalpen gerne unterwegs, die berühmten gelben Schilder in der Schweiz sind seine Vorbilder. Richard Mader und Helmut Jung möchten ihre Freude daran auch anderen vermitteln. Und sie lieben die zeitlich frei eingeteilte, fachlich anspruchsvolle Arbeit an frischer Luft in vertrauter Landschaft und den nützlichen Einsatz als sinnvolle Bereicherung ihres Ruhestandsalltags.

Dass ihr Tun nicht nur von zufriedenen Wanderern geschätzt werde, nehmen sie gerne zur Kenntnis. „Die Gemeinde Heiligenberg“, so bestätigt Bürgermeister Frank Amann, „ist für das Engagement der beiden sehr dankbar. Als touristisch orientierter Luftkurort wissen wir den Wert eines gut gepflegten und beschilderten Wanderwegenetzes zu schätzen.“