von Karlheinz Fahlbusch

Im Jahr 2020 wird es in Heiligenberg keine Gebührenerhöhungen bei Wasser und Abwasser geben. Dies hat der Gemeinderat bei der Genehmigung der Wirtschaftspläne der entsprechenden Eigenbetriebe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.

Defizit bei Trinkwasserversorgung

Bei Einnahmen von 283 000 Euro und Ausgaben von 307 000 Euro prognostizierte Kämmerer Andreas Irmler aber ein Defizit von 24 000 Euro bei der Trinkwasserversorgung. Deren Vermögensplan hat ein Volumen von 307 000 Euro und beinhaltet größere Investitionen. So sind für die Verbesserung der Wasserversorgung im Ortsteil Heiligenholz in diesem Jahr noch 217 000 Euro fällig. Die Maßnahme soll demnächst abgeschlossen werden.

Überlingen So hat sich der Verbrauch von Wasser, Strom und Internet in der Corona-Krise im Bodenseekreis verändert Das könnte Sie auch interessieren

Auch für das Pumpwerk in Katzensteig sind 25 000 Euro zu leisten. Es soll in die Fernwirkanlage eingebunden werden. 100 000 Euro will man im Ortsteil Steigen für Umbauarbeiten im Pumpwerk und die Installationen einer UV-Anlage ausgeben. Diese hatte das Gesundheitsamt vorgeschlagen, weil es immer wieder Verunreinigungen im Trinkwasser gab.

Gemeinde plant viele Investitionen

Für die Planung des neuen Pumpwerks in Hattenweiler müssen in diesem Jahr 25 000 Euro ausgegeben werden. Zur vollständigen Finanzierung aller Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 545 000 Euro vorgesehen. „Wir investieren eine ganze Menge in diesem Jahr in unsere Wasserversorgung“, sagte Bürgermeister Frank Amann.

Im Abwasserbereich rechnet der Kämmerer mit Einnahmen von 777 000 Euro und Ausgaben von 813 000 Euro. Der Verlust im Erfolgsplan wird also bei 36 300 Euro liegen. Mit 54 000 Euro sind im laufenden Jahr nur geringe Investitionen vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist bei diesem Eigenbetrieb nicht nötig. Bürgermeister Amann stellte in Aussicht, dass man 2021 die Gebühren für Schmutzwasser unter Umständen erhöhen müsse.