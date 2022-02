Heiligenberg vor 12 Stunden Nach mehr als 30 Jahren soll es in Hattenweiler wieder ein Baugebiet geben Der Gemeinderat von Heiligenberg hat einstimmig beschlossen, in die Planung für ein neues Baugebiet in Hattenweiler einzusteigen. Die Verwaltung hat den Auftrag, mit dem Eigentümer eines Grundstücks in Kaufverhandlungen einzusteigen.

Das Bild zeigt den Ortseingang von Hattenweiler aus Richtung Straß. In der Bildmitte ist das Areal zu sehen, auf dem das mögliche neue Baugebiet in Hattenweiler entstehen könnte. Zunächst steigt jedoch die Gemeinde Heiligenberg mit dem Besitzer des Grundstücks in Kaufverhandlungen ein. | Bild: Hartmut Ferenschild