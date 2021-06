von Karlheinz Fahlbusch

In der Grundschule Heiligenberg in Wintersulgen ist nach dem Homeschooling der Schulalltag wieder eingekehrt und damit auch ein Vorhaben, das man im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie absagen musste: die Kunstprojektwoche. Der achtjährige Tim und die siebenjährige Greta führen den Besucher vom SÜDKURIER durch das Schulhaus und zeigen, was bei der Projektwoche so passiert.

68 Kinder besuchen die Grundschule Heiligenberg in Wintersulgen. „Wir machen jedes Jahr eine Projektwoche“, erklärt Schulleiterin Helen Steiner, „dabei wechseln sich die Themen ‚fit und gesund‘, ‚Zirkus und fremde Kulturen‘, ‚Wald und Natur‘ sowie Kunst ab“. Kunst wäre bereits 2020 an der Reihe gewesen. Das war coronabedingt nicht möglich, weshalb das Vorhaben auf dieses Jahr verschoben wurde.

Tim und Greta (von links) führten den Besucher vom SÜDKURIER durch die Ateliers und durften sich auch selbst einmal als Reporter fühlen. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Projekt kleiner dimensioniert, damit es in der Corona-Zeit machbar bleibt

Schon während des Wechselunterrichts gingen Steiner und ihre Kolleginnen in die Planung und waren sich einig: lieber etwas kleiner, dafür machbar. Daher wurden weniger Künstler einbezogen als üblich. Man verständigte sich auf Hansjörg Beck und Hans Joerg Kuss, beide aus Illmensee und in der Grundschule Heiligenberg nicht fremd. Auch einige Eltern waren mit dabei. Da es diesmal nur vier Ateliers gab, konnte jedes Kind alles mitmachen.

Musische Fächer kamen im Homeschooling zu kurz

Chefin im Acrylmal-Atelier war Helen Steiner selbst. Es ging darum, Holzherzen und Steine fantasievoll zu gestalten. Die Eltern waren vorab gefragt worden, ob man das Kunstprojekt anstatt des regulären Unterrichts durchführen könne. „Das war doch klar, dass man dafür ist“, sagt Mutter Nicole Kühlwetter, die als zusätzliche Kraft mit dabei ist. Beim Homeschooling seien Fächer wie Mathe und Deutsch im Vordergrund gestanden. Musische Fächer kamen eher zu kurz. Das sei Grund genug, dies bei einer Projektwoche nachzuholen.

Malen wie ein Blauer Reiter

In einem Klassenraum beschäftigen sich die Kinder mit Malern des Expressionismus aus der Künstlergruppe „Der blaue Reiter“ sowie Künstlern der Klassischen Moderne. Lehrerin Bettina Kraus und Mutter Mirjam Dreyer sind begeistert, wie die Kinder die Werke der Künstler als Anregung für eigene Interpretationen nehmen.

Lehrerin Alexandra Abt (links) ging den Kindern beim Blechschneiden zur Hand. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Hans-Jörg Beck baut mit den Kindern eine riesige Kugelbahn aus Holz und Metall. „Besonders Metall ist ein Werkstoff, der Kindern nicht so geläufig ist“, sagt er. Dazu gehört auch, dass man Bleche schneiden und mit Geduld und Geschick bearbeiten muss. Lehrerin Alexandra Abt geht den Kindern zur Hand. „Ich glaube, ich sattle um“, lacht sie.

Die Kunst-AG der Schule musste im kompletten Jahr 2020 ausfallen

Hans Joerg Kuss ist eigentlich Steinbildhauer, aber ihm ist auch Holz nicht fremd. So „meißeln“ die Kinder bei ihm Ornamente in Holzblöcke, die später als Klanginstrumente verwendet werden. Kuss ist in Nicht-Corona-Zeiten auch bei der Kunst-AG der Schule dabei. „Da war 2020 leider gar nichts“, sagt er bedauernd.

Die Finanzierung des Kunstprojekts Weil aus dem Schuletat die Künstler nicht als Honorarkräfte engagiert werden konnten, hatte Schulleiterin Helen Steiner bei der Stiftung Ravensburger Verlag einen Zuschussantrag gestellt. 3000 Euro wurden bewilligt. Damit konnte das Kunstprojekt finanziert werden.

Hans-Jörg Beck (Mitte) baute mit den Kindern eine Kugelbahn. Dabei lernten die Schüler auch Metall zu bearbeiten. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Theaterpädagogin Sabine Seyfried, auch Lehrerin an der Schule, hat in einem der großen Klassenzimmer einen Bühnenvorhang aufgebaut. Sie führt die Kinder an die Pantomime heran. Das Spiel mit Gestik und Mimik und vollkommen ohne Worte ist gar nicht so einfach, da ist Kreativität gefragt. Jeder hat einen Solo-Auftritt und darf mittels Requisiten aus einem Koffer etwas darstellen. Das geht vom Reisenden über einen Jäger mit Pfeil und Bogen bis zum britischen Gardeoffizier mit seiner Bärenfellmütze.

Gesprochen wird danach, und das in einer ganz speziellen Theatersprache, die Chromolo genannt wird. Außenstehende verstehen nichts, aber offensichtlich können sich Seyfried und die Kinder dennoch verständigen. Dies stützt das Ziel, dass Kinder Talente und Fähigkeiten außerhalb des regulären Unterrichts entdecken und entfalten können.