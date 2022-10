Leicht verletzt hat sich ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag. Laut Polizei war er von Hattenweiler in Richtung Neuhaus unterwegs und setzte in einer Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden Auto-Anhänger-Gespanns an.

Motorradfahrer stürzt nach Kollision

Im Kurvenbereich geriet der Hänger auf die Gegenfahrbahn und drängte den Motorradfahrer ab. Es kam zur Kollision, der 55-Jährige stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während an Auto und Hänger kein Schaden entstand, war das Motorrad nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 7000 Euro.