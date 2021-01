von Karlheinz Fahlbusch

Für viele Menschen ist das mit den Engeln eine ganz besondere Sache. Die geflügelten Geistwesen haben schon vor Jahrtausenden die Fantasie der Menschen beflügelt. Neben den Schutzengeln hat es der Erzengel Michael zu besonderer Bedeutung unter den Gläubigen gebracht. Er gilt als Bezwinger des Teufels in Gestalt des Drachen sowie als Anführer der himmlischen Heerscharen. „Für mich ist der Erzengel Michael vor allem der Mut-Engel“, sagt Gerlinde Kriese. „Oft in meinem Leben habe ich viel Mut gebraucht – und seit vielen Jahren fühle ich mich dabei unterstützt“. Das ist für die Heiligenberger Seniorin der Grund, weshalb sie den Erzengel an ihrem Haus in der Clavelstraße anbringen ließ.

Die Darstellung des Erzengels St. Michael als Bezwinger Satans. Dorothea Kalb-Brenek hat die Legende klassisch interpretiert, mit dem gefallenen Engel in Gestalt eines Drachens. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Künstlerin und Auftraggeberin haben Engel gemeinsam kreiert

„Viele Menschen kennen nur noch den Schutzengel, den sie besonders den Kindern noch zugestehen“, bedauert die Engelsbesitzerin. Doch der verschwinde nicht, wenn die Kindheit vorbei ist, sagt die gläubige Frau. Auch Erwachsene sollten den Kontakt zu seinem Engel aktiv pflegen, mit ihm im Gespräch bleiben, ist Gerlinde Kreise überzeugt. Aber: „Man sollte ihn nicht anbeten, das das ist der Gottheit vorbehalten.“ Eigentlich genüge das Wissen, dass der persönliche Schutzengel da sei. Und das habe in Corona-Zeiten ihrer Überzeugung nach eine zusätzliche Bedeutung bekommen. Zusammen mit der Mosaik-Künstlerin Dorothea Kalb-Brenek aus Herdwangen-Schönach hat die Hausbesitzerin einen St. Michael kreiert und an einer Hauswand anbringen lassen.

Gerlinde Kriese hofft, dass die Menschen, die am Haus vorbeigehen und Engel entdecken, daran erinnert werden, dass die Engelwelten da sind und man sich jederzeit an sie wenden kann. Wer daran nicht glaubt, der kann sich auf jeden Fall an der schönen Darstellung erfreuen, die wirklich nicht zu übersehen. Engels- oder Heiligendarstellung auf Hauswänden waren in früheren Zeiten gar nicht selten und sich auch in der Bodenseeregion immer noch zu finden. Beim Engel von Gerlinde Kriese ist das natürlich einfach. Schon von Pfullendorf her kann man ihn über der Haustür entdecken.