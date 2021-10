von Karlheinz Fahlbusch

Das Gelände ist ideal, die Umgebung schön und einen Parkplatz gibt es auch: Gute Bedingungen für einen neuen Wanderweg, der das touristische Angebot nicht nur von Heiligenberg, sondern auch von Owingen und Herdwangen-Schönach erweitert. Deshalb waren zur Einweihung des Klosterwegs auf dem Hermannsberg auch Ortsreferent Hubert Nadler aus Hattenweiler, Bürgermeister Henrik Wengert aus Owingen und sein Amtskollege Ralph Gerster aus Herdwangen-Schönach gekommen.

Klosterweg verbindet drei Gemeinden mit der Camphill-Dorfgemeinschaft

Der Heiligenberger Bürgermeister Frank Amann sagte: „Das Projekt verbindet nicht nur drei Gemeinden, sondern auch einen Trend.“ Das Wandern werde immer beliebter und mit dem Klosterweg hätten die drei Gemeinden ein neues Angebot. Der Weg passe wunderbar zum Panoramaweg und der nach der heiligen Ulrika benannten Wegstrecke. Thomas Muff vom Rathaus habe massiv unterstützt. Das mache deutlich, dass es sich hier um ein Projekt handelt, von dem die ganze Gemeinde profitiere.

Der Klosterweg Start und Ziel sind beim Kreisel am Ortseingang von Hermannsberg. Die Anfahrt erfolgt von Heiligenberg über Hattenweiler und Heiligenholz, von Überlingen über Frickingen und Altheim. Ein Anruftaxi der Linie Pfullendorf, Illmensee, Heiligenberg ist unter Telefon 0151/3614152 buchbar. Die Öffnungszeiten des Klostercafés kann man der Anschlagtafel am Wanderparkplatz entnehmen.

Bewohner Tim Haag und Sozialpädagogin Karin Kwiek (von links) berichteten von der Entstehungsgeschichte des Klosterwegs. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Zweites Inklusionsprojekt nach der Boule-Bahn 2019

Der neue Wanderweg ist nach der im Jahr 2019 eingeweihten Boule-Bahn ein weiteres Inklusionsprojekt, um auch Menschen von außerhalb den Hermannsberg näher zu bringen. Hier leben in der Camphill-Dorfgemeinschaft rund 130 Menschen mit Assistenzbedarf. Für Sozialpädagogin Karin Kwiek von der Heimleitung der Camphill-Dorfgemeinschaft bietet die neue Strecke die Möglichkeit, dass sich Menschen begegnen, die Natur erleben und gleichzeitig einen Gang in die Geschichte machen können.

Erinnerung an die Keimzelle der Schule Schloss Salem

Wer erinnert sich schon noch an das Beginenkloster, das im Jahr 1360 hier gegründet wurde? Erhalten geblieben sind nur ein mächtiger Flügel des ehemaligen Klosterbaus und die Kapelle St. Bartholomäus. Auch dass der Hermannsberg ab 1924 eine Keimzelle der Schule Schloss Salem war, kann man beim Wandern erfahren. Gründer Kurt Hahn lebte hier bis zu seinem Tod im Jahr 1974. Dann übernahm die Camphill-Dorfgemeinschaft den Hermannsberg.

Auf einem großen Wegeplan neben dem Wanderparkplatz werden die Routen erläutert. Außerdem können die Wanderer hier ein Faltblatt mit weiteren Informationen mitnehmen. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

130 Menschen mit Assistenzbedarf leben in der Dorfgemeinschaft

Derzeit leben rund 130 Menschen mit Assistenzbedarf in der Dorfgemeinschaft. Auch diese freuen sich über den neuen Wanderweg. Bewohner Tim Haag erinnerte sich noch gut an die Anfänge und berichtete von den ersten Besprechungen. Und auch davon, dass er die beiden Touren selbst schon mehrfach gelaufen sei. Das hat auch Bewohnerin Helma vor, die mit Rucksack und Wanderstock zur offiziellen Eröffnung gekommen ist und sich sehr über die vielen Menschen freut. Bewohner und Gäste knüpfen schnell Kontakt, wie man sich das in Hermannsberg auch wünscht. Man hoffe auf viele Wanderer, damit sich der Gedanke weiter verankere, dass Inklusion nur dann gelingen könne, wenn man niemanden ausgrenze.

Routen mit dem Logo der Klosterkapelle ausgeschildert

Gleich am Beginn von Hermannsberg gibt es beim Kreisverkehr einen Parkplatz. Auf der großen Übersichtstafel können sich Interessierte über die Routen informieren und mit einem Infoblatt mit Wegbeschreibungen und zusätzlichen Informationen ausstatten. Beide Routen wurden von Helmut Jung und Richard Mader mit dem Logo der Klosterkapelle ausgeschildert. Die beiden Wanderfreunde betreuen schon länger die Wanderrouten auf den Gemarkungen Heiligenberg, Owingen und Frickingen.

„Den Hermannsberg näher zu den Menschen bringen“

Rainer Barth war viele Jahre Sozialplaner des Bodenseekreises. Seit seiner Pensionierung ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Camphill-Dorfgemeinschaft und hat den Klosterweg mitgeplant.

Warum hat man den Klosterweg eingerichtet?

2018 gab es hier einen Inklusionstag auch mit externen Gästen. Dabei hat man viele Ideen diskutiert, wie man den Hermannsberg, der doch etwas abgelegen liegt, näher zu den Menschen bringen könnte und auch umgekehrt. Das Thema Wandern wurde da erstmals genannt. Im Laufe eines Jahres hat sich dann die Idee mit dem Wanderweg entwickelt.

Wurden die Bewohner der Dorfgemeinschaft in die Planung einbezogen?

Bewohner und Beschäftigte waren mit dabei. Es wurde bei der Routenplanung auch Wert daraufgelegt, dass möglichst viele Menschen die Wege begehen können. Deshalb gibt es zwei Runden mit zehn und 5,7 Kilometern, die in drei und 1,75 Stunden gut zu bewältigen sind.

Sind die Wege barrierefrei?

Das ist bei diesem Gelände leider nicht zu machen. Eine gewisse körperliche Robustheit wird vorausgesetzt. Es gibt aber viele Möglichkeiten, sich auszuruhen. Für Rollstuhlfahrer sind die Wege nicht benutzbar, dazu ist der Untergrund zu schwierig.