von Karlheinz Fahlbusch

Wenn am 27. Juni um 11 Uhr die erste Jazz-Matinee nach dem Lockdown beim Sennhof in Heiligenberg stattfindet, dann darf sich die Künstlergemeinschaft AllerArt vermutlich über viele Besucher freuen. Dass die aktuellen Corona-Regeln eingehalten werden müssen, das dürfte den Musikfreunden nach vielen Monaten des Lockdowns nicht die Freude am Auftritt des Trio Cajon nehmen. Der Eintritt ist frei, es wird wieder ein Hut für Spenden umgehen. Auch die Ausstellung wird geöffnet sein. 16 eigene Künstler und ein Gast stellen aus.

Es geht wieder los: Das Trio Cajon spielt am 27. Juni ab 11 Uhr vor AllerArt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Noch ist der Besucherandrang überschaubar, aber bei der Künstlergemeinschaft AllerArt gegenüber des Sennhofs ist man trotzdem zuversichtlich, dass es bald wieder aufwärts gehen wird. Schließlich liefen auch während der Schließung die Kosten weiter.

Die Ausstellung bei AllerArt Auf den Ausstellungsflächen, die normalerweise Gastkünstler belegen, sind derzeit Werke aus den eigenen Reihen zu sehen. Im großen Fenster stellt Bildhauer Hansjörg Kuss aus, im seitlichen Fenster sind Holzobjekte von Franz Bingler und zarte, fantastische Hutgebilde aus österreichischer Modellwerkstatt zu sehen, deren Ausstellerin Elisabeth Eva Oster als neues Mitglied außerdem feinen Schmuck präsentiert. Möbelstücke der Bildhauerin Christina Kuhn runden die Ausstellung ab. An der Bilderwand präsentieren Elke Große-Hensel und Kirsten Klein ihre Arbeiten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 18 Uhr mit den geltenden Corona-Bedingungen. www.allerart-heiligenberg.de

Zwei Ausstellungsflächen sind derzeit frei, weshalb zusätzlich Einnahmen fehlen

Es ist aber nicht nur die Corona-Pandemie, die die Projektbeteiligten beschäftigt. „Wir haben derzeit zwei ständige Ausstellungsflächen frei“, sagt Li Siebicke-Gloker, die bei AllerArt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Eine leere Ausstellungsfläche bedeutet aber, dass Einnahmen fehlen. Denn je nach Größe müssen ausstellende Künstler eine kleine Gebühr zahlen.

Jeder Aussteller ist zwei Tage im Monat als Ansprechpartner vor Ort

Zusätzlich müssen Ausstellende etwas Zeit investieren. „Jeder, der ausstellt, muss an zwei Tagen im Monat von 11 bis 18 Uhr Dienst tun“, erklärt Siebicke-Gloker das System, das seit vielen Jahren funktioniert. Da die Ausstellung normalerweise täglich geöffnet ist, gibt es nur selten Ausnahmen, wenn jemand nicht kann. Die Regel schränkt die Auswahl der Künstler ein, denn wer nicht in der Region wohnt, für den kann es schwierig werden, seine Stunden abzuleisten. Hinzu kommt, dass man nicht nur anwesend sein muss, sondern auch kassieren, wenn etwas verkauft wird. Gerhard Calmbach sagt: „Und natürlich sollte man auch bereit sein, mit den Besuchern zu sprechen, wenn das gewünscht wird.“

Gerhard Calmbach ist Schreiner in den Camphill-Werkstätten in Hermannsberg und ist, wie alle Akteure der Künstlergemeinschaft, regelmäßig während der Öffnungszeiten als Ansprechpartner anwesend. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Alle Ausstellenden haben ihre Stammkundschaft

Calmbach ist Schreiner bei Camphill-Werkstätten Hermannsberg und macht den Dienst bei AllerArt sehr gern. Für Camphill ist die Ausstellung eine gute Gelegenheit, Produkte aus den Werkstätten zu verkaufen und auf sich aufmerksam zu machen. „Wir haben hier richtige Stammkunden“, freut sich Calmbach. Kerzen, Frühstücks- oder Vesperbrettchen und andere hübsche Dinge finden ihre Abnehmer.

Laufkundschaft durch Reisegesellschaften fehlt

Auch die anderen Aussteller haben Stammkunden. „Geschenke werden immer gebraucht“, sagt Siebicke-Gloker. Auch die Touristen, die normalerweise das Schloss besuchen, sorgen dafür, dass bei AllerArt immer etwas los ist. Doch das Schloss ist derzeit nicht zugänglich und so bleiben viele Reisegesellschaften aus.

Künstlergemeinschaft sucht neue Betriebsform

Den Kopf in den Sand stecken will man aber nicht. Derzeit diskutieren die Künstler über eine Änderung der Betriebsform. AllerArt ist kein Verein und keine Gesellschaftsform. Das hat bislang sehr gut funktioniert. Ob das auch in Zukunft so sein wird, darüber muss gesprochen werden. „Es ist auch nicht einfach, die Beteiligten unter einen Hut zu bekommen“, sagt Calmbach. Aber er ist zuversichtlich. Schließlich verstehe man sich gut. Das kann auch daran liegen, dass die Künstler gemeinsam bestimmen, wer ausstellen darf. „Es sollte künstlerisch und menschlich passen“, macht Li Siebicke-Gloker deutlich.