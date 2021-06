von Karlheinz Fahlbusch

Die Sonnhalde im Ortsteil Steigen machte am Donnerstagabend ihrem Namen keine Ehre. Es war bewölkt und sah nach Regen aus. So war auch die Stimmung der wechselnden Zahl von insgesamt rund 50 Besuchern, die mit Bürgermeister Frank Amann und dem fast vollzähligen Gemeinderat über das Baugebiet sprachen, das hier entstehen soll. Drei Bauplätze will die Gemeinde auf der 1,5 Hektar großen Fläche am Ortsrand planen.

Patrick Heinzmann (Mitte) mahnte mehrfach den Naturschutz und die Nachhaltigkeit in Sachen Klimaschutz an. „Wir müssen nicht nur ein paar Jahre nach vorn schauen, sondern viele Jahrzehnte.“ | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Bei den Anwohnern findet das keine Zustimmung. Es wurden 100 Unterschriften gesammelt und als Protest schon vor einigen Wochen dem Bürgermeister übergeben. Amann hatte versprochen, dass man vor Ort miteinander sprechen werde. Der Vor-Ort Termin war von den Planungsbüros, dem Vermesser und der Verwaltung vorbereitet worden. Eine Zimmerei hatte ein Stangengerüst aufgestellt, um die Dimensionen der geplanten Gebäude darzustellen. „Das hat deutlich sicht- und greifbar gemacht, um was es geht“, sagte der Bürgermeister. Und das war für viele zunächst einmal ein Schock.

Mit Stangengerüsten wurden Firsthöhen von 6,66 bis 6,69 Meter dargestellt sowie die Fläche, innerhalb der ein Gebäude erstellt werden kann. Regine Guglielmo vom Planungsbüro Planstatt Senner hatte alle Mühe zu erläutern, dass die durch Stangen umrissenen Kubaturen nicht spätere Gebäude darstellen.

Aussicht der Anwohner wird durch Firsthöhen wesentlich reduziert

Knackpunkt ist beim geplanten Bauvorhaben die maximale Firsthöhe. Viele Anwohner müssten sich mit einer wesentlich reduzierten Aussicht begnügen und wollen sich damit nicht abfinden. Die Firsthöhe wurde bereits um einen Meter reduziert, um den Anwohnern entgegenzukommen.

Solarzellen würden Gebäude einen weiteren Meter wachsen lassen

Derzeit beruhigt das die Anwohner jedoch nicht. Denn Solarzellen können auf den begrünten Flachdächern nur aufgeständert werden, um den gewünschten Energieeffekt zu erzielen. Das bedeutet, dass die Gebäude einen zusätzlichen Meter in die Höhe wachsen. Da in Baden-Württemberg eine Verpflichtung für Solaranlagen auf Neubauten kommen wird, bleibt einem Bauherrn keine Wahl. Die Gemeinde kann solche Anlagen auch nicht untersagen.

„Gewaltig“ und „gigantisch“ empfanden manche Teilnehmer das Ausmaß, das die Lattengerüste markierten. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Amann weist Vorwurf von Gefälligkeitsgutachten scharf zurück

Mehrfach bemängelten Kritiker, dass hier unnötig ein Stück Natur verloren gehe. Auch die Frage nach den geologischen Gegebenheiten wurde aufgeworfen. Ein Zuhörer unterstellte gar, die Gemeinde lasse sich Gefälligkeitsgutachten erstellen. Bürgermeister Frank Amann musste sich da stark zügeln. Solche Vorwürfe seien komplett aus der Luft gegriffen: „Wenn ich so etwas machen würde, dann hätte ich den Job verfehlt.“

Einnahmen aus Bauplatzverkauf finanzieren größere Vorhaben wie das Freibad

Sowohl er als auch die Gemeinderäte betonten, dass die Erschließung von Bauland die einzige Möglichkeit sei, Einnahmen für größere Vorhaben zu sichern. Der Bürgermeister nannte an dieser Stelle auch das Freibad. Ein erboster Zuhörer konterte: „So etwas braucht es überhaupt nicht“, das sei totaler Luxus. Er hatte den Bürgermeister zuvor bereits mehrfach bezichtigt, die Unwahrheit zu sagen.

Hannelore Fischer (rechts, mit Gemeinderat Burkhard Haus) zeigte Verständnis für das Vorhaben. Sie stand mit ihrer Meinung jedoch allein. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Darüber hinaus verlief die Versammlung jedoch sehr ruhig und diszipliniert. Es gab auch jemanden, der sich mit dem geplanten Baugebiet abfinden wollte. Hannelore Fischer wohnt schon 29 Jahre hier. Die 71-Jährige erklärte, sie habe die Aussicht immer genossen. „Aber ich glaube, jetzt ist auch mal jemand anderes dran“, betonte sie. Mit dieser Ansicht stand sie aber alleine.

Cora Hall: „Man hat den Eindruck gewonnen, dass die Entscheidung ohnehin schon gefallen ist“

Cora Hall wohnt hier, seit sie denken kann. Nach der Versammlung sagte sie: „Prinzipiell war es gut, dass der Dialog von der Gemeinde angeboten wurde, aber zufrieden bin ich nicht.“ Es sei ein freundliches Zugeständnis an den Protest gewesen. Aber: „Man hat den Eindruck gewonnen, dass die Entscheidung ohnehin schon gefallen ist.“ Sie findet es sehr schade, dass dem angrenzenden Wald ein respektvoller Raum genommen und für Siedlungsfläche geopfert wird.

Die Gemeinderäte Hubert Nadler und Thorsten Schneider, Stefanie Konrad vom Büro Reckmann, Bürgermeister Frank Amann und Gemeinderat Florian Kopp (von links) im Gespräch. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Klageweg scheint nicht ausgeschlossen

Patrick Heizmann bezeichnete das Gespräch als „gut, aber nicht zufriedenstellend“. Seiner Ansicht nach sollte der Gemeinderat nochmals über das Vorhaben abstimmen. Er hatte schon während der Diskussion mehrfach betont, dass die Ausweisung neuer Baugebiete im Zeichen des Klimaschutzes gar nicht mehr zeitgemäß sei. Er wohnt direkt unterhalb der geplanten Baufläche, seine Aussicht würde daher durch die Bebauung nicht behindert. Ihm gehe es jedoch um das Gemeinwohl. „Man hat an die Vernunft appelliert, aber man ist als Bürger irgendwie machtlos“, macht er deutlich. Und: „Wer klagt schon gern?“ Dass sich von den 30 Einwendern gegen das Vorhaben einige zu einer gemeinsamen Klage zusammenschließen, scheint nicht ausgeschlossen.

Einwendungen gegen Vorhaben werden im Gemeinderat diskutiert

In einer Gemeinderatsitzung sollen die Einwendungen gegen das Vorhaben ausgiebig diskutiert werden, kündigte Bürgermeister Frank Amann an. „Drei bis vier Stunden wird das dauern.“ Amann lud die Einwohner zum Zuhören ein. Mitreden dürfen sie nicht, das schreibt die Gemeindeordnung vor.

Bürgermeister Frank Amann moderierte die Veranstaltung. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Frank Amann: „Gute und konstruktive Diskussion“

Herr Bürgermeister, wie fanden Sie den Vor-Ort-Termin?

Es war ein offenes Dialogformat auf einem Wiesengrundstück, das wir bisher so nicht angeboten haben. Ich empfand die Diskussionen und Fragen gut, konstruktiv und im Wesentlichen sachlich. Man hat allerdings in einigen Diskussionsbeiträgen gemerkt, dass dieses kleine, von uns geplante Baugebiet die unterschiedlichen Interessenslagen innerhalb unserer Gesellschaft widerspiegelt. Die Bereiche Ökologie und Ökonomie, speziell auf gemeindlicher Ebene, unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Noch schwieriger ist die Vermittlung, dass Belange des Allgemeinwohls Vorrang vor Individualinteressen haben, gerade bei konkreten Bauvorhaben. Die Wortbeiträge der anwesenden Gemeinderäte waren da klar und hilfreich.

Es waren rund 50 Leute da. Haben Sie mit dieser Anzahl gerechnet?

Natürlich habe ich damit gerechnet. Das darf man erwarten, wenn sich rund 100 Bürgerinnen und Bürger schriftlich gegen eine gemeindliche Planung gewandt haben. Von den 50 Personen waren elf Mitglieder des Gemeinderates. Das zeigt die Bedeutung des Bürgerdialogs und die Richtigkeit des Formats.

Teilnehmer haben die Meinung vertreten, es sei sowieso schon alles beschlossen und man könne nichts mehr machen. Ist das so?

Das werden die weiteren Diskussionen im Gemeinderat zeigen. Ich habe dazu eine klare Meinung und die werde ich vertreten.

Für Heiligenberg ist die Erschließung von Baugebieten eine Einnahmemöglichkeit zur Finanzierung gemeinschaftlicher Aufgaben. Gibt es Ideen, sich weitere Einnahmequellen zu erschließen?

Klar gibt es die. Das ist schließlich der Job der Verwaltung und des Bürgermeisters. Es gibt zwei Stellschrauben: Einnahmen erhöhen oder Ausgaben reduzieren. Beides wird Diskussionen auslösen. Diese führen wir vorab mit dem Gemeinderat. Dann sehen wir, bei welchen Vorschlägen dieser mitgeht oder welche er ablehnt.

Wie war Ihre Gefühlslage nach der Veranstaltung?

Na ja, knapp drei Stunden Moderation und Diskussionsleitung strengen an, das ist klar. Mit dem Ablauf und dem Ergebnis war ich zufrieden. Ich glaube, wir als Gemeinderat konnten den anwesenden Bürgern gut vermitteln, welche Ziele, Interessenslagen und Aufgaben wir in der Gesamtverantwortung für unsere Gemeinde haben. Und die decken sich eben nicht immer mit denen der Bürger.