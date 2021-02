Heiligenberg vor 7 Stunden

Heinz Vogel Graf von Roit gibt den Heiligenbergern ihr Hallenbad zurück

Das Hallenbad in der Herzogin-Luisen-Residenz in Heiligenberg ist gut 50 Jahre alt – und seit Oktober 2019 geschlossen. Eine Komplettsanierung war nötig, die auf knapp 1 Million Euro veranschlagt wurde. Die Summe hätte Heinz Vogel Graf von Roit, Besitzer der Herzogin-Luisen-Residenz, nicht allein stemmen können. Landespolitiker hatten zwar Zusagen für finanzielle Unterstützung gemacht, diese blieb jedoch aus. Schließlich ging Heinz Vogel die Sanierung doch an – und die Heiligenberger sollen das Hallenbad ab Mitte März wieder nutzen können.