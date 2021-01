von Karlheinz Fahlbusch

Zwei Monatsmieten in Höhe von zusammen 1200 Euro: erlassen. Das hat der Gemeinderat in Heiligenberg mehrheitlich entschieden und damit für eine Unterstützung der Künstlergemeinschaft AllerArt plädiert. Die Miete ist im Normalfall für das Ausstellungsgebäude gegenüber dem Sennhof fällig. Mit dem Erlass der Nebenkosten mochten sich die Volksvertreter allerdings nicht anfreunden. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, eine Unterstützung komplett abzulehnen.

„Wohltuende“ Wortmeldungen aus Gremium

„Das hätte ich nie gedacht“, stellte Claudia Nassal von AllerArt beim Gespräch nach der Sitzung fest. Die Wortmeldungen aus dem Gremium seien sehr wohltuend gewesen. Sie saß zusammen mit Franz Pfaff im Zuschauerraum und verfolgte die Diskussion in der klar wurde: Es besteht ein großes Interesse, dass AllerArt der Gemeinde erhalten bleibt.

Aber: Ideen für weitere Nutzung des Gebäudes

Es gab mehrere Stimmen, die befürchteten, dass dem repräsentativen Gebäude ein Leerstand drohe, wenn die Künstler „dichtmachen“ müssten. Bürgermeister Frank Amann hätte damit aber kein Problem. „Für eine weitere Nutzung haben wir schon ein paar gute Ideen“, erklärte er. Aber auch, dass er AllerArt sehr schätze. Und: „Eine Gefährdung von AllerArt ist für mich ganz weit weg.“

Die Besucher kamen im vergangenen Sommer, als kein Lockdown war, sondern nur die Corona-Regeln galten, mit Mund-Nasen-Maske zu AllerArt. Das Gebäude gegenüber dem Sennhof gehört der Gemeinde Heiligenberg. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Thorsten Schneider (Bürgerliste) war dafür, Künstler zu unterstützen, die ja vom Bund oft keine Corona-Hilfen erhalten würden. Außerdem habe die Ausstellung eine gute Außenwirkung für Heiligenberg. Michael Moser (CDU) konnte sich eine Stundung oder Ratenzahlungen vorstellen, vielleicht auch eine Mietpreisänderung für eine gewisse Zeit.

Verwaltung und Rat stellen Betriebsform infrage

„Die Gemeinde muss diese Arbeit anerkennen“, stellte er fest, haderte aber auch, wie der Bürgermeister, mit der Betriebsform von AllerArt Kunst & Werk, das ein loser Zusammenschluss von Künstlern ist, von denen jeder auf eigene Rechnung arbeitet. Bezahlt werden müssen von den Ausstellern Platzmieten und ein Teil der Nebenkosten. „Mit einem Verein oder einer anderen Rechtsform täte man sich deutlich leichter“, meinte Moser.

Bei AllerArt Kunst & Werk stellen Kreative aus, die eine Ausbildung für ihre Tätigkeit haben. Man ist bemüht, ein bestimmtes Niveau zu halten. Und das scheint auch die Kundschaft zu schätzen, die bis aus der Schweiz nach Heiligenberg kommt, weil bekannt ist, dass es hier extravagante Sachen gibt. Im Mai 2004 bezog die Künstlergemeinschaft das offene und lichtdurchflutete Gebäude gegenüber dem Sennhof am Schloss. Neben der Dauerausstellung mit Verkauf gibt es immer wieder auch zeitlich befristete Ausstellungen von Künstlern. Die Vernissagen sind stets gut besucht. Beliebt ist auch die Jazz-Mattinée, die im Sommer einmal monatlich an einem Sonntag draußen stattfindet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.allerart-heiligenberg.de

„Eindeutig für Hilfe“ sprach sich Burkhard Haus (Bürgerliste) aus. Diese müsse aber genauer definiert werden. „Es würde der Gemeinde gut stehen, wenn man denen hilft, die unter der Pandemie leiden.“ Finanziell sei die Gemeinde da gut in der Lage. Dominik Sonntag (CDU) ist Kunst wichtig und das Konzept von AllerArt findet er gut. Er stellte aber auch fest, dass der Mietpreis mit 600 Euro pro Monat, der seit dem Jahr 2008 nicht erhöht wurde, eigentlich sehr günstig sei. Sonntag: Die Lage ist hervorragend und es gibt da viel Publikumsverkehr auch von zahlungskräftigen Besuchern.

AllerArt ein „Schaufenster der Kulturschaffenden“

Für Sebastian Sailer (Bürgerliste) ist AllerArt ein „Schaufenster der Kulturschaffenden.“ So etwas gebe es nicht in jeder Gemeinde. Er ist überzeugt, dass das Ansinnen auf finanzielle Unterstützung nicht der Versuch sei, wegen Corona „etwas rauszuholen, sondern eine finanzielle Notwendigkeit“. Stefan Kopp (Bürgerliste) sprach sich für den zweimonatigen Mieterlass inklusive Nebenkosten aus. „Die 1700 Euro sind kein Problem.“ Ein so schönes Gebäude mit Kunst und Kultur sei ebenso wichtig wie ein Hallenbad oder ein Freibad. Die Künstler in der Region könnten oft auch nur kleine Gewinne verzeichnen.

Maria Morgen (Bürgerliste) befürwortete die Unterstützung ebenfalls. „Es wird wohl bei den zwei Monaten nicht blieben. Der Lockdown geht weiter.“ Peter Apfelstädt (Bürgerliste) stufte den Antrag als sehr bescheiden ein und war ebenfalls für eine Unterstützung.

Zweiter Antrag auf generelle Mietminderung

Bürgermeister Amann erteilte den beiden Vertretern von AllerArt das Wort: Und da kam nun heraus, dass es mittlerweile einen zweiten Antrag gibt, der eine Diskussion über eine generelle Mietminderung vorsieht. Doch das entsprechende Schreiben ist auf dem Rathaus nicht angekommen. „Davon weiß ich nichts“, berichtete Frank Amann.

Was nun? „Bleiben sie bei dem vorliegenden Antrag um Mieterlass für März und April vergangenen Jahres, oder wollen sie neu verhandeln?“, fragte der Bürgermeister. Er betonte aber auch, dass dies frühestens in der übernächsten Sitzung geschehen könnte. Franz Pfaff war eigentlich für dieses Angebot, aber seine Kollegin Claudia Nassal sagte: „Wir brauchen jetzt schnelle Unterstützung.“

Dies auch deshalb, weil immer wieder Künstler ihre Zelte abbrechen und dann weitere Einnahmen durch Platzmiete fehlen. Letztendlich war man sich einig, über den vorliegenden Antrag abzustimmen, der dann positiv für die Künstler ausging, wobei die Nebenkosten nicht erlassen werden. „Das Geld wird ihnen demnächst überwiesen“, erklärte Amann.

Im Jahr 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie nur eine Jazz-Mattinée stattfinden. Die Gruppe „Second Line“ aus Vorarlberg begeisterte das Publikum. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Entstanden ist AllerArt Kunst & Werk aus einer Notwendigkeit und auch aus der Idee heraus, gemeinsam etwas Kreatives auf die Beine zu stellen. Bei der Sanierung des Gebäudes brachte man sich mit Ideen ein. Miete und Nebenkosten werden anteilsmäßig der Ausstellungsfläche geteilt und der Dienst in der Ausstellung ebenso. Das trifft jeden etwa zwei Tage im Monat. Wer Dienst hat, der ist auch für den Verkauf zuständig. Die Verkaufserlöse stehen den jeweiligen Künstlern und Kunsthandwerkern zu, die zwei Prozent davon abgeben müssen.

Auf der Suche nach neuen Ausstellern

Doch klar ist auch: Ohne die Unterstützung der Gemeinde ginge das alles nicht. „Da sind wir auch sehr dankbar“, machten Nassal und Pfaff im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutlich. Die Beiden sind überzeugt, dass AllerArt weiterbestehen wird. Wichtig sei aber, neue Aussteller zu finden. Und das ist nicht einfach, vor allem auch, weil die bereits erwähnte Dienstzeit von der Gemeinschaft gewünscht wird.