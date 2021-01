von Karlheinz Fahlbusch

Es war eine spektakuläre Aktion, die in der zweiten Januarwoche an der Straße von Steigen nach Heiligenberg stattfand. Als Eigentümer des Waldes und der Steilflächen ließ der private Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg Baumfällungen ausführen, für die wegen des schwierigen Geländes ein Hubschrauber eingesetzt werden musste. Grund für die Maßnahme war eine sofort vollziehbare polizeiliche Verfügung der Gemeinde Heiligenberg, die den Forstbetrieb dazu verpflichtete, tote Bäume fällen zu lassen.

Heiligenberg Bürgermeister Amann: Rechtsstreit wird das gute Verhältnis zum Haus Fürstenberg nicht beeinträchtigen Das könnte Sie auch interessieren

Behörden sahen Gefährdung der stark befahrenen Straße

Die Buchen waren als Folge der zunehmenden Trockenheit des Klimas, insbesondere der vorangegangenen beiden Extremsommer, abgestorben. Die Behörden sahen darin eine Gefährdung der stark befahrenen Straße. Eine ähnliche Aktion hatte bereits im Winter 2019/2020 stattgefunden. Die Kosten auch für die zweite Aktion soll nun der Fürstlich Fürstenbergische (FF) Forstbetrieb voll übernehmen. “Das sehen wir aber nicht ein“, stellte Hans-Rüdiger Schewe, Präsident der FF-Gesamtverwaltung, im Gespräch mit dem SÜDKURIER fest. Deshalb klagt das Haus Fürstenberg gegen die Gemeinde Heiligenberg.

Dass das Haus Fürstenberg auf den Kosten für die Baumfällung sitzenbleiben soll, sehen sie nicht ein (von links): Hans-Rüdiger Schewe, Präsident der Fürstlich Fürstenbergischen (FF) Gesamtverwaltung, Jens Borchers, Leiter des FF-Forstbetriebs, und Revierleiter Christian Hohenberg. Der betroffene Wald werde überhaupt nicht bewirtschaftet. Das Bild entstand vor kurzem während der aufwendigen Hubschrauberaktion. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Streitsumme bezieht sich auf zwei Fäll-Aktionen

FF-Verwaltungschef Schewe war zusammen mit Jens Borchers, dem Leiter des FF-Forstbetriebes, zur Fäll-Aktion vom Stammsitz Donaueschingen in den Linzgau gekommen. Beide waren voll des Lobes für die Einsatzkräfte, die „einen tollen Job“ gemacht hätten, wie Borchers anerkennend feststellte. Nur: So ein Einsatz mit 34 Spezialisten und einem Hubschrauber aus dem Fürstentum Liechtenstein ist nicht gerade billig. Beide Aktionen zusammen beziffert Schewe auf rund 200 000 Euro.

Heiligenberg Spektakuläre Aktion in Heiligenberg: 83 Buchen müssen am Steilhang gefällt und mit dem Helikopter abtransportiert werden Das könnte Sie auch interessieren

„Der Forstbetrieb hat die sofort vollziehbaren behördlichen Verfügungen befolgt, aber gleichwohl den Rechtsbehelf des Widerspruchs eingelegt“, sagt Borchers. Man sei der Meinung, dass man für diese sowie für künftig zu befürchtende Gefährdungen der Straße nicht als Kostenträger herangezogen werden kann. Zudem habe nicht der FF-Forstbetrieb, sondern die öffentliche Hand die Straße im Jahr 1848 durch das sehr schwierige Gelände gelegt und seither immer wieder ausgebaut.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Straße von Steigen nach Heiligenberg durch den Wald gelegt. Diese Ansicht dürfte kurz darauf entstanden sein. | Bild: Gemeindearchiv Heiligenberg

FF-Forstbetrieb: Bäume sind natürlich gewachsen

Der Forstbetrieb argumentiert, dass er den Wald beidseits der Straße aufgrund seiner Steilheit nie wirtschaftlich nutzen konnte. Borchers: „Vielmehr sind die Bäume als natürlicher Aufwuchs entstanden, infolge der klimatischen Situation erkrankt und dann sehr rasch abgestorben. Außerdem steht der Hang gerade wegen seiner Lage zur Straße forstrechtlich unter Schutz, was zu bestimmten Bewirtschaftungsvorgaben führt.“ Der Forstbetrieb steht daher auf dem Standpunkt, dass er, obwohl Eigentümer der Fläche, für den Zustand der Bäume nicht verantwortlich ist und es gerade auch im Hinblick auf künftig zu erwartende vergleichbare Entwicklungen im Bereich der „Steige“ unangemessen sei, diese Situation einseitig zulasten des Forstbetriebs zu lösen.

Die Hangstraße nach Heiligenberg ist stark befahren. Eine Gefährdung durch niederstürzende Bäume dürfte vorerst ausgeschlossen sein. Die Sicherheit ist aber teuer. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Klage des FF-Forstbetriebes liegt beim Verwaltungsgericht

Die Gemeinde Heiligenberg und der Landkreis Bodenseekreis haben den Widerspruch des Forstbetriebs Fürst zu Fürstenberg zurückgewiesen. Dieser hat deshalb Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht. Dabei geht es im Kern um die Verantwortung eines privaten Waldeigentümers für Gefahren, die zwar von seinem Grund und Boden ausgehen, aber durch übergeordnete Umstände verursacht wurden und nicht im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung stehen.

Das Gerichtsverfahren dürfte deshalb von überregionaler Bedeutung sein. Denn die Situation in Heiligenberg könnte nach den klimatischen Veränderungen, unter denen der Wald gegenwärtig leidet, auch an anderen Orten anzutreffen sein. „Andererseits ist die Situation aber auch durch die beschriebenen Besonderheiten geprägt“, merkt Jens Borchers an, „sodass die Erkenntnisse aus dem Gerichtsverfahren möglicherweise nicht pauschal auf alle durch den Wald führenden Straßen übertragbar sein werden“. Auf welche Aspekte des Falles das Gericht sich letztlich stützen werde, sei dessen Sache. Man wolle dem nicht vorgreifen, sondern könne lediglich dem Gericht die eigene Auffassung vortragen.

Schon 2019 Widerspruch gegen die Polizeiverfügung

Bereits 2019 wurde erstmalig durch eine Polizeiverfügung der Gemeinde Heiligenberg die FF-Forstverwaltung verpflichtet, Bäume auf dem betreffenden Hanggrundstück, von denen damals eine Gefahr für die Landesstraße 201 ausging, zu entfernen. „Dem ist die Fürstliche Forstverwaltung nachgekommen. Sie hat aber gegen die damalige Polizeiverfügung Widerspruch eingelegt, den das Landratsamt Bodenseekreis als Widerspruchsbehörde abgewiesen hat“, sagt Pressesprecher Robert Schwarz vom Landratsamt in Friedrichshafen. Dagegen habe der Forstbetrieb Klage vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen erhoben, die Klage bislang aber noch nicht begründet.

Heiligenberg Ein Schloss über den Wolken Das könnte Sie auch interessieren

Landratsamt: Waldeigentümer müssen Gefahren beseitigen

Beim Landratsamt schließt man nicht aus, dass in Zukunft noch weitere Bäume gefällt werden müssen. Eine hoheitliche Anordnung zur Fällung von Bäumen durch eine Polizeiverfügung könne sich aber nur auf die Bäume beziehen, von denen eine konkrete und akute Gefahr ausgeht. „Auch ohne Polizeiverfügung ist der Eigentümer eines Waldgrundstücks von sich aus verpflichtet, dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr für Dritte ausgeht“, stellt Robert Schwarz fest. Beklagte im anhängigen Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen sei aber nicht der Bodenseekreis, sondern die Gemeinde Heiligenberg als Ortspolizeibehörde – welche die Fällung verfügt hatte.

Heiligenberg Bürgermeister Amann: Rechtsstreit wird das gute Verhältnis zum Haus Fürstenberg nicht beeinträchtigen Das könnte Sie auch interessieren

Gerichtstermin steht noch nicht fest

Für das kleine Heiligenberg mit rund 3000 Einwohnern wären 200 000 Euro eine gewaltige Summe. Allerdings dürfe man nicht verkennen, dass man auch Vorteile vom fürstlichen Wald habe, stellt Bürgermeister Frank Amann fest. „Viele unserer Wanderwege führen durch die Wälder und auch die bei Touristen so beliebte Freundschaftshöhle befindet sich nicht auf gemeindeeigenem Gelände.“ Ist ein Kompromiss möglich? Dazu will sich keiner der Beteiligten konkret äußern. Der Termin für das Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen steht noch nicht fest.

Kreisverwaltung sieht sich im Streit außen vor

Sicher ist nur, dass der Landkreis Bodensee sich nicht an den Kosten beteiligen wird. „Es gibt keine Rechtsgrundlage und keinen Grund dafür, dass sich der Landkreis, und damit letztlich die Allgemeinheit, an den Kosten beteiligt. Der Eigentümer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmenden auf der Landesstraße ausgeht“, teilt Pressesprecher Robert Schwarz auf Anfrage mit. Die Fürstliche Forstverwaltung sei zu Recht als sogenannter „Polizeilicher Zustandsstörer“ in Anspruch genommen worden, stellt die Kreisverwaltung fest.