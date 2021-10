von Karlheinz Fahlbusch

In der Gesamtgemeinde Heiligenberg wird schon jetzt mehr grüner Strom produziert als verbraucht. Und in absehbarer Zeit wird im Ortsteil Rickertsreute die erste Großflächenanlage im Bodenseekreis zur Produktion von Sonnenstrom aufgebaut. Etwas mehr geht aber immer, hatte man sich im Gemeinderat gesagt und die Verwaltung beauftragt, einmal auszuloten, inwiefern man den Strombedarf kommunaler Anlagen und Gebäude mit Sonnenstrom decken könnte.

Drei mögliche Standorte für Fotovoltaikanlagen geprüft

Gemeinsam mit dem Stadtwerk am See wurden verschiedene Einrichtungen und Liegenschaften überprüft. Dabei hatte man das Abwasserpumpwerk in Hattenweiler, das Dorfgemeinschaftshaus in Wintersulgen und das Gebäude des Bauhofs im Blick.

Das Ergebnis: In Wintersulgen würde die Dachausrichtung eine Einspeisung von Strom ins öffentliche Netz sinnvoll machen. Der Eigenverbrauch des Dorfgemeinschaftshauses ist aber zu niedrig, als dass man damit große Einsparungen erreichen könnte. Beim Bauhof sind die Bedingungen gleichwertig, der Strombedarf ist aber deutlich höher. „Wir werden das noch genauer unter die Lupe nehmen“, machte Bürgermeister Frank Amann in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Abwasserpumpen verbrauchen jährlich für 14.000 Euro Strom

Eine genauere Berechnung gibt es bereits für die im Jahr 2014 zum Abwasserpumpwerk umgebaute Kläranlage. Die Dachfläche des Betriebsgebäudes ist zwar sehr gering, aber es steht ein großes Areal für die Installation einer Freiflächenanlage zur Verfügung. Der jährliche Stromverbrauch der drei Abwasserpumpen liegt bei rund 55.600 Kilowattstunden. Der dafür nötige Strom kostet über 14.000 Euro.

80 Fotovoltaik-Module nötig, um Pumpen tagsüber kostenneutral zu betreiben

Das Stadtwerk am See hat berechnet, dass zur Versorgung der Pumpanlage mit Ökostrom eine Fotovoltaikanlage mit 30 Kilowatt-Peak nötig wäre. Das heißt, dass 80 Fotovoltaik-Module mit einem Flächenbedarf von insgesamt 145 Quadratmetern installiert werden müssten. Mit dem hier produzierten Strom könnten die Pumpen tagsüber kostenneutral betrieben werden. Überschüssiger Strom würde ins Netz eingespeist und mit derzeit 0,07 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Steht kein Sonnenstrom zur Verfügung, so wie nachts und auch oft im Winter, kommt der Strom wie bisher aus dem öffentlichen Netz. Grundsätzlich kann auch ein Stromspeicher jederzeit nachgerüstet werden. Dieser müsste aber wegen der großen Pumpleistungen sehr groß sein.

Anlage für 41.000 Euro soll schon 2022 aufgebaut werden

Die Anlage soll sich in sechseinhalb Jahren amortisieren. Dafür muss der Eigenbetrieb Abwasser rund 41 000 Euro investieren. Der Gemeinderat stimmte zu, das Vorhaben bereits 2022 umzusetzen. Gefordert wurde allerdings, die Ausrichtung noch prüfen zu lassen. Eigentlich war geplant, die Anlage nach Süden auszurichten. Im Gremium wurden aber Stimmen laut, dass eine Ost-West-Ausrichtung die benötigten Energieflüsse verbessern könnte. Hier wird das Stadtwerk am See nochmals eine Prüfung vornehmen.

Auch wurde angeregt, die Aufständerung der Module, wenn möglich und nicht zu teuer, etwas höher zu wählen, sodass die Fläche unter den Modulen leichter gepflegt werden kann. Auch hier wird nochmals geprüft. Der Antrag von Florian Kopp (Bürgerliste), die Leistungen durch ein Ingenieurbüro beschränkt ausschreiben zu lassen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Auftrag wurde an das Stadtwerk am See vergeben.