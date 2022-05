Heiligenberg vor 2 Stunden

Floristisch inspiriertes Frühjahrskonzert: Im Sennhof erklingt endlich wieder Chorgesang

„Wer zusammen spielt, spielt weniger allein“ – so das Motto des Frühjahrskonzerts, zu dem der Verein Musik und Kultur Heiligenberg (MuK) am Sonntagnachmittag in den Sennhof eingeladen hatte.