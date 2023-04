Sichtlich erleichtert nahm der 34-jährige Denis Lehmann das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Heiligenberg entgegen. Er konnte 92,13 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen für sich verbuchen. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht – und so befürchteten viele kommunalpolitisch Interessierte im Luftkurort, dass man mit einer geringen Wahlbeteiligung rechnen müsse.

Was nun auch eintraf: Denn die Wahlbeteiligung lag nur bei 45,75 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 gingen immerhin 60,3 Prozent der Bürger wählen – etwa 15 Prozent mehr als dieses Mal. Im Sennhof am Schloss gratulierten viele Heiligenberger ihrem neuen Bürgermeister, der trotz eines fehlenden Gegenkandidaten einen intensiven Haus-zu-Haus-Wahlkampf gemacht hatte: Nahezu alle Haushalte wurden von Lehmann mit Flyern versorgt. Auch Amtsvorgänger Frank Amann gratulierte seinem Nachfolger.

Amann war nach drei Amtsperioden dieses Jahr nicht mehr zur Bürgermeisterwahl angetreten. Er hatte zuletzt 2015 74,3 Prozent der gültigen Stimmen geholt und damals den in Wintersulgen wohnhaften Sven Rissmann mit 22,7 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz verwiesen. Wir berichten auch am Montag weiter aktuell über die Bürgermeisterwahl in Heiligenberg.