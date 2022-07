Schock für eine Familie aus Heiligenberg: Ein Feuer hat sich am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr in ihrem Haus in Katzensteig ausgebreitet. Trotz Feuerwehreinsatz brannte das Haus komplett nieder. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Bewohner des Einfamilienhauses nachts von den eingebauten Rauchmeldern geweckt und stellten einen Brand im Erdgeschoss fest.

Bewohner können Haus unverletzt verlassen

Die Familienmitglieder, zwischen sieben und 79 Jahren alt, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zur Brandbekämpfung waren etwa 120 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen vor Ort. Darunter waren Helfer der Feuerwehren Heiligenberg, Salem, Pfullendorf, Überlingen und Markdorf sowie des THW und des DRK.

Neben dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Michael Fischer war auch Bürgermeister Frank Amann vor Ort und unterstützte die betroffene Familie – unter anderem bei der Unterbringung. Denn das Haus der Familie ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Polizei schätzt Schaden auf etwa 300.000 Euro

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum späten Vormittag an. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der geschätzte Schaden auf etwa 300.000 Euro. Zur Brandursache könne die Polizei aktuell noch keine Aussage treffen.