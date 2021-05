von Karlheinz Fahlbusch

„Die Forelle“ ist eines der bekanntesten Kunstlieder von Franz Schubert. Der Text stammt von Christian Friedrich Daniel Schubart. „In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil“, heißt es dort. In Echbeck sollen die Verse bald Realität werden.

Von einem Baggerfahrer sollen bereits Fische im neuen Bachlauf der Deggenhauser Aach gesichtet worden sein. Als sich kürzlich die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderates und andere Ratsmitglieder vor Ort einen Überblick über das Projekt „Ökologische Durchgängigkeit“ verschafften, war kein Fisch zu sehen. Was man aber deutlich sehen konnte, waren die Fortschritte bei den Arbeiten.

Finanzierung Für die Maßnahme „Ökologische Durchlässigkeit“ in Echbeck bekommt Heiligenberg rund 50 000 Ökopunkte. Diese errechnen sich aus dem 15-prozentigen Eigenanteil, den die Kommune bezahlen muss. Vom Regierungspräsidium Tübingen war ein 85-prozentiger Zuschuss in Höhe von 138 400 Euro bewilligt worden. Da das günstigste Ausschreibungsergebnis unter der Kostenberechnung lag, rechnet die Gemeinde nun noch mit Gesamtausgaben in Höhe von 155 000 Euro statt mit 162 800 Euro für Bauleistung, Ingenieurbüro, Vermessung, Notar, ökologische Begleitung und Bewertung.

Erst am 19. April hatten die Tiefbauarbeiten begonnen, nun ist bereits das Ende absehbar. Auf Höhe der ehemaligen Mühle der Familie Amann ist etwas entstanden, das nicht nur die Seeforellen freuen dürfte. Die können schon bald bis zur Aach-Quelle hochsteigen. Bisher ging das nicht. Das Wasser war teilweise in eine künstlich angelegte Betonrinne eingezwängt und die führte direkt in die Wasserkraftanlage der ehemaligen Mühle, wo der Bach ein Kleinkraftwerk antreibt.

Komplett neu, aber schon idyllisch: die Deggenhauser Aach in ihrem neuen Bett. Gut zu sehen sind schon die hölzernen Aufstiegshilfen für die Fische. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die Fische waren zwar durch einen Stabrechen geschützt, aber ein Durchkommen war nicht möglich. Überschüssiges Wasser, welches für die Stromerzeugung nicht benötigt wurde, floss über ein Auslassbauwerk in eine Rohrverdolung in die Weiterführung der Deggenhauser Aach. Damit ist jetzt Schluss. In wenigen Wochen wird man nur aus der Nähe erkennen, dass das kleine Flüsschen nicht in einem natürlichen Bett fließt, sondern in einem vollkommen neu angelegten und naturnahen Lauf dem Bodensee zustrebt.

Thomas Kugel (Zweiter von links) erläutert die Maßnahme. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Das Gelände, das vom neuen Bachlauf durchtrennt wird, gehört Friedrich Amann, der auch Kraftwerksbetreiber ist. Die neue Öko-Maßnahme war seine Idee. Thomas Kugel vom Fachbereich Wasser- und Bodenschutz des Landratsamtes Bodenseekreis meinte: „Ich freue mich, dass der Grundstückseigentümer diese Maßnahme in Gang gebracht hat.“ Dies sei keineswegs selbstverständlich.

Steine, Holzbuhlen, Wurzelstöcke und Fischunterstände sollen den Wasserbewohnern der neuen Umgehungsrinne ein möglichst natürliches Umfeld bieten. Trotzdem kann die Wasserkraftanlage weiterhin wie bisher betrieben werden. „Die Wasserschüttung der Quelle reicht hierfür aus“, sagt Kraftwerksbesitzer Friedrich Amann. Schon bald wird den Fischen der Aufstieg aus dem Unterlauf der Deggenhauser Aach bis zum Quellbereich oberhalb von Echbeck ermöglicht. Sie können hier dann auch ablaichen. Auf dem Rückweg können Fische bis zum Rechen des Kraftwerks gelangen. Um ihnen dort ebenfalls ein Durchkommen zu ermöglichen, wird ein Fischabstieg eingerichtet.

Hier wird in Zukunft ein Teil der Aach von der Quelle kommend durchfließen. Es wird aber weiterhin auch Wasser in Richtung Kraftwerk gehen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Das neue Bachbett ist bereits hergestellt. Jetzt finden noch vorwiegend Tätigkeiten im Bereich der Landschaftsgärtnerei statt. Dabei werden verschiedene Fischaufstiegsmöglichkeiten in der Sohle des Bachs gestaltet und Strukturelemente an den Böschungen eingearbeitet. Abschließend sollen die Böschungskanten bepflanzt werden, damit diese auch Starkregen standhalten. Bürgermeister Frank Amann rechnet damit, dass die Arbeiten Ende Juni fertiggestellt sein werden. Die beiden Überfahrten für landwirtschaftliche Fahrzeuge über das Bachbett sind bereits fertig.

Für die Landwirtschaft wurden extra Überfahrten gebaut. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Laut Thomas Kugel rechnet man damit, dass es überwiegend Seeforellen sein werden, die das neue Gewässer annehmen. Diese waren in den 1980er Jahren praktisch aus dem Bodensee verschwunden. Mittlerweile haben sich ihre Bestände wieder erholt. Jetzt drohen neue Gefahren, wobei der Klimawandel nicht unschuldig ist. Denn der sogt für schwankende Wasserstände im Bodensee und damit für eine Gefährdung der Laichplätze. Der allgemeine Zustand des Bodensees und der meisten seiner Zuflüsse gilt bei Fachleuten wieder als so gut, dass sie der Seeforelle einen geeigneten Lebensraum bieten.

„Seeforellen leben nur dort, wo die Wasserqualität gut ist, wo sie sich ungehindert zwischen See und Fluss bewegen können, wo sie zu geeigneten Laichplätzen aufsteigen können und wo die Lebensbedingungen für die Jungfische gut sind“, heißt es bei der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF).