Ein Impfskeptiker der anderen Art: Hellmut Urban verzichtete schriftlich auf ein Intensivbett

Der 78-jährige Hellmut Urban aus Heiligenberg zweifelt weder die Existenz des Coronavirus an, noch die grundsätzliche Wirksamkeit von Immunisierungen. Aber das Vakzin gegen Covid-19 will er sich nicht spritzen lassen. Und er ist konsequent. Nachdem ihn ein Leserbrief im SÜDKURIER nachdenklich machte, hat er schriftlich auf einen Platz in einer Intensivstation verzichtet.