Anträge zum Zeichnen von Anteilen

Für das Projekt „einLaden“ in Heiligenberg können Interessierte immer noch Anteile zeichnen. Der Mindestbetrag sind 300 Euro, höhere Beträge sind jeweils in 100-Euro-Schritten möglich. An dem privatwirtschaftlich organisierten Projekt kann sich jeder Interessierte beteiligen, ein Wohnsitz in Heiligenberg ist keine Voraussetzung. Anträge können im Internet heruntergeladen werden. Die unterzeichneten Anträge können im Rathaus Heiligenberg oder bei Carolin Ast c/o einLaden UG, Unterrehna 5, 88633 Heiligenberg abgegeben werden.