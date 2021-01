Heiligenberg vor 52 Minuten

Bürgermeister Amann: Rechtsstreit wird das gute Verhältnis zum Haus Fürstenberg nicht beeinträchtigen

Die Gemeinde Heiligenberg zwang die Fürstlich Fürstenbergische Forstverwaltung per Polizeiverfügung, in deren Wald abgestorbene Bäume fällen zu lassen. Weil sie die 200 000 Euro für Hubschraubereinsätze aber nicht zahlen will, klagt die FF-Forstverwaltung nun vor dem Verwaltungsgericht. Heiligenbergs Bürgermeister Frank Amann glaubt aber nicht, dass der Rechtsstreit das in den vergangenen Jahren deutlich verbesserte Verhältnis zum Donaueschinger Fürstenhaus wieder abkühlt.