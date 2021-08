Heiligenberg vor 2 Stunden

Betrunkenes Trio will Gebetsbank aus Kapelle in Betenbrunn stehlen

Mit einer Gebetsbank wollten sich zwei Männer und eine Frau am Samstagnachmittag davonmachen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie das Trio versuchte, die Bank bei einer Kapelle in Betenbrunn in ein Auto zu verladen.