Schnee, Eisglätter und starker Wind sind am Dienstag zwei Autofahrerin in Heiligenberg zum Verhängnis geworden. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr kam eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Straße zwischen zwischen Heiligenberg und Echbeck von der Straße ab. Das Auto sei bei Unterrehna am Ausgang einer leichten Rechtskurve eine Böschung hinuntergerutscht und gegen einen Baumstamm geprallt. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden von rund 3000 Euro.

Gegen 17.15 Uhr wurde die Glätte auch der 31-jährigen Fahrerin eines Opel zum Verhängnis. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, das von der Fahrbahn schleuderte. An ihrem Wagen entstand rund 500 Euro Schaden. Auch die 31-Jährige blieb unverletzt.