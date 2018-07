Heiligenberg vor 1 Stunde

Zeugensuche: Unbekannte brechen in zwei Hotels ein

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen in Heiligenberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Tresor aus einem Hotel gestohlen. In einem weiteren Hotel wurde der Versuch unternommen. Nach Polizeiangaben handelt es sch vermutlich um dieselben Täter.