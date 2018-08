Heiligenberg vor 6 Stunden

Zeugensuche: Unbekannte Einbrecher flüchten mit Tresor

Unbekannte, die in der Nacht zum Montag über ein aufgebrochenes Fenster in ein Gasthaus an der Straße Am Brühl gelangt sind, hatten es auf einen Tresor abgesehen, berichtet die Polizei.