Heiligenberg vor 1 Stunde

Wohnhausbrand an der Ziegelhalde in Heiligenberg fordert Todesopfer

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen des Notarztes starb ein 35-jähriger Mann, der am frühen Dienstagmorgen bei Löscharbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenberg leblos in der Dachgeschosswohnung eines Einfamilienhauses an der Straße Ziegelhalde aufgefunden worden war, vermutlich an den Folgen einer Rauchvergiftung.