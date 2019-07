„Meiner macht nichts, der will nur spielen.“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch mancher Hundebesitzer, wenn ihre Tiere frei laufend auf andere Menschen zugehen. Da kann man im Leben bisher wenigen Gefahren ausgesetzt gewesen sein, Hundeangst ist dennoch weit verbreitet. Vor allem, wenn jemand mit kleinen Kindern an der Hand spazieren geht. Wie reagieren? Und am andere Ende der Leine: Wie verhalte ich mich richtig mit Hunden?

Diese und noch mehr Fragen beantwortet Vorstand Dieter Lohr zum 40. Geburtstag des Vereins für Deutsche Schäferhunde Ortsgruppe Heiligenberg- Frickingen (SVOG).

Geronimo beißt zu. | Bild: Martina Wolters

Sprüche wie „der will nur spielen“ hält der erfahrene Ausbilder für Zollhunde für „unverantwortlich.“ Zum einen findet Lohr es unfair gegenüber anderen Hundehaltern, die ihre Vierbeiner ordnungsgemäß anleinen. Sie hätten bei solch ungleichen Begegnungen Mühe, ihr Tier an der Leine zu halten. Schlimmstenfalls müssten sie dazwischen gehen, wenn sich das ungleiche Hundepaar in die Wolle kriegt. Ganz besonders unangenehm sei es aber für Leute mit Ängsten gegenüber Vierbeinern.

Jetzt verbellt Geronimo den vermeintlichen Angreifer. | Bild: Martina Wolters

„Jeder Hundehalter sollte wissen, wie er sich zu verhalten hat“, unterstreicht Lohr. Er verweist auf die vielfältigen Möglichkeiten im Hundeverein (SVOG), dem er seit 18 Jahren vorsteht. Hier könne jeder die Grundlagen für das korrekte Umgehen mit seinem vierbeinigen Begleiter wie Grundgehorsam und Verkehrssicherheit lernen.

Am Ende sollten Mensch und Tier ein Team bilden, das auf „Vertrauen, Verstehen und Konsequenz“ aufbaut. Ganz wichtig sei es dabei, das tierische Gegenüber mit seiner Körpersprache und seinen Verhaltensweisen besser zu verstehen. „Man muss den Hund ein bisschen lesen können.“ Aufgestellte Ohren, gesträubte Nackenhaare eines vermeintlich angriffsbereiten Hundes zeugen laut Lohr von einem starken, ernst zu nehmenden Charakter. Schwächere Charaktere ließen sich beispielsweise an eher angelegten Ohren und gleichzeitig gebleckten Zähnen erkennen.

Jetzt bloß nicht den Helden spielen

Personen mit Hundeangst, die einem frei laufenden Tier begegnen, rät er dazu, sich möglichst „neutral“zu verhalten. Auf keinen Fall sollte der Ängstliche schnell davon rennen. „Wenn etwas wegläuft, wird der Jagdinstinkt geweckt“, erläutert Lohr. Besser sei es, still stehen zu bleiben. Nach einer Weile sei es normalerweise möglich, sich vorsichtig umzudrehen und langsam wegzugehen. Handelt es sich um die Begegnung mit einem Hofhund auf dessen Territorium, empfiehlt der Experte, „kein falsches Heldentum“ zu zeigen. Besser sei es hier, auf den Besitzer zu warten.

Im Ernstfall zum Therapeuten

Wer grundsätzlich seiner Hundephobie zu Leibe rücken möchte, dem legt Lohr einen Besuch bei einem Hundeverein nahe. Dort könne sich der Betreffende informieren über die Tiergewohnheiten und mit eigenen Augen sehen, wie sich die die unterschiedlichen Rassen geben. Menschen , die unter einer krankhaften Angststörung, einer Kynophobie leiden, seien besser bei einem Therapeuten aufgehoben.

