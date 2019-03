Heiligenberg vor 3 Stunden

Wendemanöver auf L 201 führt zu Unfall

Ein 44-Jähriger fuhr am Montag, gegen 16¦Uhr, auf der L 201 mit seinem Fahrzeug aus Richtung Heiligenberg kommend in Richtung Denkingen und stellte am Ortsausgang Rickertsreute fest, dass der weitere Streckenverlauf aufgrund von Baumfällarbeiten gesperrt war. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 44-Jährige daraufhin wenden, wobei er das Fahrzeug eines 55-Jährigen übersah, der gerade im Begriff war, an seinem Auto vorbei zu fahren.