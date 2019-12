von Karlheinz Fahlbusch

Man stelle sich vor, dass der örtliche Musikverein zu seiner Weihnachtsfeier eine Stripperin engagiert hat und dadurch den Vorstand des katholischen Wallfahrtsfrauenvereins auf den Plan ruft, in derselben Nacht im Garten des Revierförsters eine preisgekrönte Tanne umgesägt wird und auch noch das Christkind aus der Kirche gestohlen wird. Das wäre wohl wirklich ein Spektakel.

Komödie verspricht gute Unterhaltung

Genau diese Begebenheiten kann man demnächst auf der Laienbühne im Sennhof in Heiligenberg sehen, wenn es wieder heißt: Vorhang auf für das Wintersulger Dorftheater. Der SÜDKURIER hat eine Probe besucht und mit einigen Akteuren gesprochen. Fazit: „Die verflixte Weihnachtsfeier“ verspricht Unterhaltung für alle, die an Weihnachten nicht nur Tränen der Rührung weinen wollen, sondern auch solche, die von Lachanfällen begleitet werden.

Aufführungen und Karten Dieses Jahr steht „Die verflixte Weihnachtsfeier“ in drei Akten von Jasmin Meindl und Christian Muggenthaler auf dem Spielplan. Gespielt wird im Sennhof beim Schloss. Der Musikverein Wintersulgen sorgt für die musikalische Umrahmung und die Bewirtung. Die erste Aufführung ist am Donnerstag, 26. Dezember, 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, es ist keine Reservierung erforderlich. Abendaufführungen sind am Donnerstag, 26. Dezember, 20 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro. Saalöffnung ist jeweils um 19 Uhr. Kartenreservierungen sind ab 18 Uhr unter Tel. 0 75 54/87 25 (Matt) oder 0 75 54/89 43 (Straßburger) möglich sowie im Internet: www.wintersulger-dorftheater.de

Wenn Georg Matt in das enge Loch auf der Bühne steigt, dann zeigt sich, wer seinen Text kann und wer nicht. Der „Schorsch“, wie man ihn nennt, ist nämlich derjenige, der Erste Hilfe bietet, wenn ein Schauspieler beim Text hängen bliebt. „Der liest die ganze Zeit mit und dann findest du schnell wieder rein, wenn es mal hakt“, sagt Josef Moßbrucker.

„Der persönliche Wunsch mitzuspielen reicht nicht aus. Man sollte auch ein gewisses Maß an Talent mitbringen. Und auch Disziplin, um den Text zu lernen.“ – Josef Moßbrucker, seit 40 Jahren dabei | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Wie es ist, auf der Bühne den Text zu vergessen, hat Josef Moßbrucker schon erlebt

Der 63-jährige Werkzeugmacher spielt dieses Jahr den Dorfpfarrer. Er liebt Rollen mit wenig Text, sagt er. Seine Passagen lernt er zu Hause im Wohnzimmer. „Meine Frau darf in dieser Zeit nicht rein“, erklärt er. Ein Mal in seiner mittlerweile 40-jährigen Theaterlaufbahn sei er total hängen geblieben. „Von der Bühne aus in einen vollen Saal zu schauen, das kannst du dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist“, erzählt er.

Melanie Fritz spielt zum zweiten Mal mit

Melanie Fritz spielt erst zum zweiten Mal mit. Sie verfolge seit Jahren die Aktivitäten des Wintersulger Dorftheaters und habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, selbst aktiv zu werden, erzählt sie. Sie stammt aus Niedersachsen, deshalb habe sie etwas Probleme mit dem Dialekt. Also habe sie ihre Textpassagen vom Schwäbischen ins Hochdeutsche übersetzt. Die beiden Töchter überprüfen, ob ihre Mutter ihren Text beherrscht.

Die Darsteller Es spielen Karin Mader, Christoph Ley, Julia Karg, Bernhard von Stryk, Johannes Matt, Josef Moßbrucker, Berthold Schreiber, Melanie Fritz und Jennifer Schunk. Regie führt Margit Lorenz.

Angst vor einem Blackout spielt mit

Kann sie sich einen totalen Blackout vorstellen? „Durchaus“, sagt die 43-Jährige, die seit einigen Wochen im Bürgerbüro der Gemeinde arbeitet. Sie hofft, dass der Schorsch ihr dann aus der Patsche hilft, fügt sie schmunzelnd an.

„Ich bin schon immer ein ganz großer Fan vom Wintersulger Dorfteater und habe mich voriges Jahr entschlossen, auch selbst mitzuspielen. Ich habe die Entscheidung nicht bereut.“ – Melanie Fritz, zum zweiten Mal dabei | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Warum die Stückauswahl für das Laientheater eine Herausforderung ist

„Pannen gibt es immer wieder mal“, sagt Margit Lorenz. Sie hat mit 15 Jahren beim Dorftheater angefangen und ist seit 28 Jahren Spielleiterin. „Ein passendes Stück zu finden, das ist gar nicht leicht“, sagt sie aus Erfahrung. Und man müsse die Rollen auch besetzen können.

„Es muss was los sein, die Personen müssen wechseln und die Dialoge kurz sein. Die Stückauswahl richtet sich aber auch nach den zur Verfügung stehenden Mitspielern.“ – Margit Lorenz, Spielleiterin | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Proben laufen seit November

Im Klartext bedeutet das: Die gelernte Krankenschwester muss ein Stück so umschreiben, dass es zu den Akteuren passt. Immer im November wird dann mit den Proben begonnen. Zwei Mal pro Woche und am Wochenende steht dann „Theater“ in den Terminkalendern der Akteure.