Die Heiligenberger Feuerwehr musste nach Angaben von Kommandant Johannes Leppert zwei Mal ausrücken – einmal in Heiligenberg, einmal in Steigen.

In Heiligenberg drückte das Abwasser durch eine Toilette in den Raum. Hier habe das Wasser fünf Zentimeter hoch gestanden, berichtet Leppert. Die Feuerwehr pumpte Wasser und Fäkalien ab. Auch in Steigen musste Wasser abgepumpt werden.