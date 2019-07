von Karlheinz Fahlbusch

Es war ein Konzert der Extraklasse, mit dem der Gemischte Chor am Samstagabend im Sennhof das Publikum begeisterte. Mit einem „Best of“ aus 20 Jahren ging es durch ein Programm, das keine Wünsche offenließ. 1979 gewann Israel mit dem Schlager „Halleluja“ den Eurovision Song Contest und der Chor 40 Jahre später die Herzen der Zuhörer.

„Rock mi heut Nacht“: Der Chor kann auch Flashmob. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Es war wirklich eine „Wonderful World“, die sich da am Samstag auftat und Ingo Ehrich glänzte bei dem Hit von Louis Armstrong mit einem Solo.

Abwechslungsreiche Arrangements

In Ungarn sorgte die Julischka aus der Operette „Maske in Blau“ für richtig Paprika und auch wenn man mit Udo Jürgens noch niemals in New York war oder mit Irving Berlin im restlichen Amerika, es war ein „Feuerwerk der guten Laune“, wie die Schnellpolka nach Johann Strauss betitelt war.

Heiligenberg Frühlingskonzert in Heiligenberg bot Leichtigkeit und musikalischer Frische Das könnte Sie auch interessieren

Die schönen Stimmen hatte Chorleiterin Maria Brommer in abwechslungsreiche Arrangements verpackt.

Botschafterin der guten Laune

Brommer ist zweifellos auch eine Botschafterin der guten Laune. Die sprang dann nicht nur auf den Chor, sondern auch auf das Publikum über. Und zwischendrin gab es immer wieder Begebenheiten aus zwei Jahrzehnten zu hören und auf der Leinwand zu sehen.

Ingo Ehrich als Solist: „What a wonderful world“. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

„One moment in time“ war genau der richtige Titel, um auch einmal innezuhalten. Interessant und amüsant war die Interpretation des Volksliedes „Die Leineweber“.

Lida Panteleev und Philipp Maier bereicherten mit Flügel und Perkussion. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Was dann aber in der Pause abging, das machte einmal mehr deutlich, dass in Heiligenberg vieles, der Chor aber ganz bestimmt anders ist. Ein wahrer Flashmob erfasste den Sennhof als es „Rock mi heut Nacht“ hieß. Da wurde gestampft und geklatscht, dass es eine Freude war.

„So schön, schön war die Zeit“: Ulli Hiller und Heidi Birkenberg sangen sich durch die Chorgeschichte. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Mit „Ihr von Morgen“ und „Liebe lebt“ von Udo Jürgens ging es dann in den zweiten Konzertteil, der wieder von Pianistin Lida Panteleev und Perkussionist Philipp Maier begleitet wurde. Die Notation der Variationen über Schuberts „Forelle“ stellten enorme Anforderungen an den Chor.

Hürde wurde mit Bravour genommen

Doch jede Hürde wurde mit Bravour genommen. Was im Programm als „noch ein Lied“ angekündigt war, das entpuppte sich als die „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Und die Interpretation war wirklich königlich.