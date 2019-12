Heiligenberg vor 1 Stunde

Unbekannter beschädigt am Heiligenberger Schlosscafé geparkten Daimler-Benz

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch gegen 16 Uhr am Postplatz vor dem Schlosscafé einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Benz. Der Fahrer, die Rede ist von einem Lastwagen, beging Unfallflucht.