Der Maler hat die Leinwand, der Pyrotechniker den Himmel. Das bunte Schauspiel, das über dem bengalisch erleuchteten Campanile des Schlosshofs in Heiligenberg von Pyrotechniker Stefan Burgenmeister von B.Light aus Altheim in Szene gesetzt wurde, versetzte mit tausenden Effekten und Lichtbildern sowie der dazu passenden Musik Hunderte von Besuchern in Entzücken. Hinter der Kunst am Himmel steckt viel Planung, verrät Burgenmeister.

Bild: Manuela Klaas

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hatte der Narrenverein Wolkenschieber bei seiner Silvestersause ins Jahr 2020 mehr Glück. Von dem dichten Nebel, der unten im Tal herrschte, war hoch oben in Heiligenberg nichts zu sehen und so herrschte freie Sicht auf das dreizehnminütige Spektakel.

Video: Manuela Klaas

Der Platz rund um den aufgestellten Feuerkorb, an dem sich zahlreiche Besucher bei den herrschenden Minustemperaturen aufwärmten, war heiß begehrt.