Heiligenberg vor 2 Stunden

So rauften sich Heiligenberg, Wintersulgen und Hattenweiler nach der Gemeindereform zusammen

Als in den 70er Jahren die Gemeindereform anstand, wollten die selbstständigen Gemeinden Hattenweiler und Wintersulgen nicht zu Heiligenberg gehen. Vor allem in Wintersulgen hielt sich der Widerstand lang. Erst als Heiligenberg den beiden Gemeinden Zugeständnisse machte, stimmten dort die Verantwortlichen mehrheitlich für einen Zusammenschluss. Heute sind aus den Gegnern längst Freunde unter einem gemeinsamen Ortsschild geworden. In unserer Serie „Gedächtnis der Region“ blicken wir auf die Anfänge zurück.