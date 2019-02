von SK

Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz mitteilen, führten die Ermittlungen zur Identifizierung der drei Männer, die bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Einer der Beschuldigten konnte zwischenzeitlich festgenommen, dem Richter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass das Trio in Heiligenberg, im Deggenhausertal sowie in Meßkirch Einbrüche begangen hat, heißt es in der Mitteilung. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Heiligenberg/Salem/Deggenhausertal Einbrecherbande war in Heiligenberg aktiv – Taten in drei Landkreisen gehen auf ihr Konto