von Karlheinz Fahlbusch

Der Panoramaweg beginnt beim Rathaus und scheint außerordentlich beliebt zu sein. Rund 5000 Werbeflyer gingen in den vergangenen eineinhalb Jahren weg, wie von der Gemeindeverwaltung zu erfahren war. Kein Wunder: Der Weg führt auf idyllischen Routen durch die Landschaft. Und ermöglicht immer wieder herrliche Ausblicke auf den Bodensee, den Linzgau, den Hegau und bei guter Sicht und mit einem Fernglas sogar bis zum Schwarzwald und Feldberg. Auch die Alpenkette vom Allgäu bis in die Schweiz öffnet sich für das Auge des Betrachters. Nur, wie heißen die Berge? Kennt man die Namen der Orte, die man da sieht? Bislang war die Orientierung von sehr guten geografischen Kenntnissen abhängig.

Seit einigen Tagen ist das alles viel einfacher. Denn auf dem Bellevueplatz in Heiligenberg steht jetzt eine Panoramatafel mit vielen Angaben. Wie es dazu kam? Bettina Müller aus Rosenfeld ließ einen Traum Realität werden. Die Bodenseeregion war für Müller und ihre ältere Schwester Brunhilde schon lange ein Anziehungspunkt. Sie kamen immer mit dem Motorrad. Heiligenberg hatte es ihnen dabei besonders angetan. Immer wieder gingen sie auch den Panoramaweg und der Blick vom Bellevueplatz auf das Seebecken faszinierte die beiden Frauen. Sie verliebten sich förmlich in die schöne Aussicht.

Die Aussicht vom Bellevueplatz wird jetzt durch die Panoramatafel ergänzt, die Bergen und Orten einen Namen gibt. Den Platz erreicht man vom Parkplatz Friedwald auf dem Bellevueweg in wenigen Minuten. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

„Wo gehen wir hin?“, fragten sich die beiden Schwestern einmal in einem Gespräch. Es ging um die Frage, was zu tun ist, wenn eine der Frauen stirbt. Schließlich kamen sie auf das Thema Friedwald. Und dann war klar: „Das ist es.“ Etwas später standen sie erneut auf dem Bellevueplatz und betrachteten das weitläufige Panorama. „Jonge, wie schee wär des, wenn ma wüsste, wie die Berge hoiset und die Dörfer und Städtle, die ma sieht“, habe Brunhilde gesagt. Sie starb im vergangenen Jahr im Alter von 54 Jahren. Dass die Bestattung in einem Friedwald stattfinden sollte, war seit dem Gespräch zwischen den beiden Schwestern geklärt. Ein Baum wurde ausgesucht und alles geregelt.

Wieder in Heiligenberg brachte ein Blick auf das Panorama Bettina Müller auf die Idee mit der Tafel: „Ich muss da was machen.“ Sie suchte im Internet, wer Panoramatafeln anbietet, und stieß auf Achim Mende, der als Landschaftsfotograf bekannt ist. Mende machte aber darauf aufmerksam, dass man für das Aufstellen einer solchen Tafel eine Genehmigung braucht.

Achim Mende erläutert, was auf der Panoramatafel alles zu sehen ist und welche Vorgehensweise dazu notwendig war. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Doch an wen könnte man sich wenden? Als sie über diese Frage nachdachte, kam sie auf dem Heiligenberger Postplatz mit Wilfried Jerg ins Gespräch. Der fand die Idee mit der Panoramatafel super. Er erklärte sich bereit, die nötigen Kontakte zu verschaffen. Und da stand als erstes Bürgermeister Frank Amann auf der Liste. Der verhandelte sowohl mit dem Fürstenhaus als Grundstücksbesitzer als auch mit der "FriedWald GmbH", ob das Aufstellen einer Panoramatafel möglich wäre. „Alle waren einverstanden“, erinnerte sich Amann und freute sich über das gelungene Werk. „Wir haben nicht viele solch' schöne Plätze in unserer Gemeinde“, stellte er bei der Enthüllung fest. Die fand bei strahlendem Sonnenschein statt und der Blick in die Natur war überwältigend. „Und jetzt kann man auf der Tafel auch sehen, wie die Berge heißen, die Namen der Orte von Bregenz bis Altheim lesen und hat das, was meine Schwester immer wollte“, sagte Bettina Müller. Sie musste nach eigenen Angaben zwar „sehr tief in die Tasche greifen“, um den Wunsch ihrer verstorbenen Schwester zu erfüllen. Doch Achim Mende habe ganze Arbeit geleistet.

Panoramaweg Die Wanderroute von 13,6 Kilometern verbindet idyllische Wege durch die reizvolle Höhenlandschaft Heiligenbergs mit reizvollen Ausblicken auf den Bodensee, den Linzgau, den Hegau, über den Schwarzwald bis hin zum Feldberg. Und bei richtig toller Fernsicht eröffnet sich dem Wanderer die Alpenkette von den Allgäuer Alpen bis weit hinein in die schweizerischen Berge. Den Panoramaweg gibt es auch als kleinere Runde (6,4 Kilometer). Start ist am Parkplatz beim Sennhof/Rathaus. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Je nach Jahreszeit und Witterung sollte man auch an Sonnenschutz und Getränke denken. Flyer mit Routenbeschreibungen gibt es am Startpunkt.

