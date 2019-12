Die letzten schmalen Holzstufen hinauf ins Dachgeschoss des alten Bauernhauses von Notker Gloker in Unterrehna führen den Besucher mitten in die Kultur des traditionellen Afrikas. In Regalen, auf Balken, an der Wand und auf dem Boden stehen und hängen die unterschiedlichsten Artefakte, Zeugen einer gelebten Kultur. Der in den Fächern Zeitgeschichte, Pädagogik und Romanistik promovierte Pensionär verbrachte mit Unterbrechungen fast zwanzig Jahre in Westafrika, sprach dort mit vielen Menschen, von der Marktfrau bis zu den Ministerialen, und öffnete sich stets neugierig und interessiert der afrikanischen Kultur. Objekte, die eine Funktion im religiös-rituellen Leben der Afrikaner hatten und die etwas über die Geschichte und die Spiritualität des jeweiligen Landes erzählen, haben es ihm besonders angetan.

Ein mit Opferpatina übergossenes Schnitzwerk der Baoulé, ein Volk der Akan. Sie leben in den bewaldeten Sahelgebieten der Elfenbeinküste. | Bild: Isabell Michelberger

Die künstlerischen Artefakte, die er im Laufe seiner Afrika-Aufenthalte mitbrachte, dokumentieren die traditionelle Denkwelt der Westafrikaner und regen dazu an, sie im Lichte der animistischen Lebenseinstellung zu betrachten. Notker Gloker ist ein Mensch, der Kulturen und Religionen kritisch hinterfragt – auch die eigenen. Diese Auseinandersetzung fließt in sein Buch „Afrika begreifen“ ein, das in diesem Jahr entstand und in dem er anhand der kulturellen Gegenstände die Denkwelt der Westafrikaner, ihre animistische Religion und deren Auswirkung auf ihr Verständnis von Welt anschaulich mit zahlreichen Abbildungen erklärt. Für ihn ist die afrikanische traditionelle Skulptur Kunst und Ritus, Geist hinter der Gestaltung, aber keine Ausstellungskunst.

Von Frau und Stieftochter bekniet

„Die Idee, ein Buch zu schreiben, kam nicht von mir, sondern meine Stieftocher Lara und meine Frau haben mich bekniet“, erzählt Notker Gloker. „Doch ich habe dann noch ein bis zwei Jahre gebraucht, bis ich mich dazu entschließen konnte“, blickt er zurück. Durch die Beschäftigung mit den Artefakten sei er in die Vergangenheit eingetaucht. „Es haben sich dabei wieder Facetten eröffnet, die ich im Staub meines Alters verschüttet glaubte“, erzählt er augenzwinkernd.

Diese Figur stammt aus dem Umfeld von Jenné-Jeno, einem alten Siedlungsraum um Djenné in Mali. Sie stellt eine hochgestellte weibliche Persönlichkeit dar. | Bild: Isabell Michelberger

Aus dieser rückschauenden Erlebniswelt habe er mitgenommen, dass die Menschen, die er in Afrika kennengelernt habe, etwas in ihrem geistigen Hintergrund besitzen, das wir Mitteleuropäer nicht mehr besitzen. Es sei die Grundreligion der Westafrikaner beziehungsweise der Afrikaner generell. Der Animismus (Lehre von der Beseeltheit aller Dinge) habe großen Respekt vor der Natur, der Erde und allem Seienden. Wenn beispielsweise gepflügt werde, bittet der Afrikaner die Erde um Verzeihung für die Verletzung.

Ein in der Tradition der Jenné-Jeno-Terrakotten gestaltete Figur eines nackten, buckligen Menschen. | Bild: Isabell Michelberger

In seinem Buch beschreibt Notker Gloker, wie er mit seinen Vorstellungen von Afrika an der Elfenbeinküste ankam und viel Lehrgeld zahlen musste, bis er das gesellschaftliche Miteinander begriff. „Ich liebte die schönen, frechen und listigen Gespräche beim Handeln auf dem Markt“, strahlt er. „Es war ein wunderbares Spiel mit viel Theatralik.“

Ein in sich versunkener Mensch lauscht einer Schlange. Es ist das schützende Totemtier des Dogon-Volkes. | Bild: Isabell Michelberger

Er habe viel einschlägige Literatur gelesen, um sich in die afrikanische Kunst einzuarbeiten. Dadurch habe er gelernt, wie ein „echtes“ Artefakt aussieht, das Gebrauchs- und Opferspuren aufweist. „Später bin ich von den geschönten Objekten abgekommen und habe Wert darauf gelegt, authentische Stücke zu erwerben. Ich war wie ein Geisterjäger und wollte hinter den Vorhang sehen“, erzählt er. „Mich interessierte, was die Menschen dazu bewog, eine Figur oder Maske zu machen.“

Komplizierte Kosmogonie

Das Volk der Dogon habe beispielsweise eine komplizierte Kosmogonie (Vorstellung vom Beginn der Welt), die auf verschiedenen Masken dargestellt ist. Besonders berührt habe ihn eine Figur in Menschengestalt, die vor Scham ihr Gesicht mit den Händen bedeckt, da die Götter sie bestraft haben. „Ich bin alles andere als ein Schwärmer, sondern eher rationalistisch gesinnt“, beschreibt er, doch man komme nicht daran vorbei, sich tief berühren zu lassen. Und ihn begeistert die Lebhaftigkeit der Gedanken der Afrikaner, die sich mit Dingen umgeben, die einen lebendigen Geist ausstrahlen, wie die kleinen Gewichte, die zum Goldwiegen benutzt werden. Darauf stehen keine Ziffern für Gramm oder Kilogramm, sondern es sind Tierfiguren oder menschliche Figuren, die Alltagsszenen darstellten, berichtet Gloker.

Kleine Figuren, die zum Wiegen von Gold dienen. | Bild: Isabell Michelberger

Nochmals nach Afrika reisen, das möchte Notker Gloker nicht mehr. Das hat zum einen gesundheitliche Gründe und zum anderen ist es die befriedigte Neugier. „Ich bin afrikasatt“, formuliert er es. Es seien harte Jahre dort gewesen, mit großen Kämpfen mit den Ministerialen. Das Buch sei sozusagen ein Abschied vom traditionellen Afrika für ihn. Die Afrikaner gingen den Weg, den wir Europäer auch gehen, ohne zu wissen wohin. „Ich habe eine Aversion gegen unsere Zivilisation, die über die Afrikaner herfällt.“

Keine Kunst für Galerien

Der Bildband „Afrika begreifen“ nimmt das alte Afrika in den Blick auf der Basis der künstlerischen Darstellungen, die den Zusammenhang zwischen dem geistigen Hintergrund und dem Leben ausdrücken. „Diese Kunst hat nichts mit unseren Galerien zu tun“, beschreibt der Autor. Die Gegenstände seien im allgemeinen Sinne nicht „schön“ genug. Sie hätten gelebt und hatten Einfluss auf die traditionelle Welt der Afrikaner.

Am Samstag, 7. März 2020, um 19 Uhr, stellt Notker Gloker sein Buch „Afrika begreifen“ im DCS-Verlag in Überlingen, Obertorstraße 28, vor. Untermalt wird die Veranstaltung mit afrikanischer Musik.