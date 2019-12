von Karlheinz Fahlbusch

Zwischen Röhrenbach und Heiligenberg befindet sich der Friedhof. Hier steht eine Kapelle, die auch für Vorbeifahrende einen Besuch wert ist. Das kleine Gotteshaus wurde jetzt saniert, die Restaurationsarbeiten im Innenraum wurden abgeschlossen. Dem Betrachter erschließt sich schnell, warum die um das Jahr 1880 erbaute Kapelle in der Liste der eingetragenen Kulturdenkmäler steht. Neben umfangreichen Erneuerungs- und Sicherungsarbeiten an den Putzflächen wurden auch Steinmetzarbeiten ausgeführt. Auch Kunstglaser, Zimmerer und Tischler trugen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass die Kapelle wieder zu einem Schmuckstück wurde.

Der Altar steht wieder da, wo er hingehört: im Chorraum. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Bei der Wiederherstellung des Kalkputzes an den Innenwänden wurde darauf geachtet, dass die Reste alter Malereien erhalten werden konnten. Restaurator Robert Lung von der Reichenau war hier am Werk. Die Restauratoren Lorenzer und Heberle aus Überlingen haben den vorher zwischengelagerten Altar wieder restauriert und in der Kapelle in der Chornische aufgestellt. Auch der Eingangsbereich wurde aufbereitet. Tür und Rahmenelemente präsentieren sich neu.

Dem Besucher fallen die Glasfenster ins Auge. Auf ihnen sind Pflanzenelemente und jeweils eine Heiligenfigur dargestellt. Die Friedhofskapelle wurde zwischen 1877 und 1884 gebaut, weitere Stilepochen wurden integriert. Nach der Fertigstellung der Außenfassade startete die Sanierung des Innenraums. Leitung und Koordinierung der Arbeiten lagen in den Händen von Architekt Jörg-Steffen Peter. Das Landesdenkmalamt gab einen Zuschuss von rund 10 000 Euro, von einem privaten Spender kamen auch 10 000 Euro.