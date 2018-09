von Karlheinz Fahlbsuch

Er ist sehr sportlich, vielseitig aktiv, begeisterter Amateurfunker und eigentlich ein „Reingschmeckter“. Er ist aber sehr an Heimatgeschichte interessiert und selbstverständlich aktiv im Heimatverein. Und wenn er im Sennhof Tickets für die Schlossführungen verkauft, dann macht er gleich noch Werbung für andere Sehenswürdigkeiten. „Wenn montags das Schloss nicht geöffnet hat, dann empfehle ich den Touristen die Wallfahrtskirche in Betenbrunn“, sagt Michael Oerter mit leichtem Kieler Dialekt und rückt die Manschetten seines Hemdes unter dem dunklen Jackett zurecht. Ordnung muss sein. Auch wenn man im Dezember 83 Jahre alt wird.

Heiligenberg war ihm früher völlig unbekannt

In Heiligenberg kennt man den ehemaligen Offizier der Luftwaffe auch als Mann, der im Schloss die Einlasskontrolle machte. Als die abgeschafft wurde, nahm er das Angebot der Gemeinde an, Tickets für das Schloss zu verkaufen. Und das macht er mit Begeisterung und dem Charme, den nur ältere Herrn ausstrahlen können. Dabei hatte er ursprünglich gar nicht vor, nach Heiligenberg zu ziehen. Besser gesagt: „Der Ort war mir völlig unbekannt“, wie er schmunzelnd zugibt.

Das Schloss kann noch bis einschließlich 31. Oktober täglich besichtigt werden. | Bild: Gemeinde Heiligenberg

1982 hatte er seine letzte Verwendung bei der Luftwaffe in Karlsruhe. Da stellte sich dann die Frage, wo man denn auf seine alten Tage bleiben könnte. Seine Frau stammte zwar von Schienen bei Stein am Rhein, aber sie wäre für den Lebensabend auch in den Norden gegangen. „Aber da wohnen Freunde und Verwandte weit auseinander“, sagt Oerter. Im Heimatort seiner Frau Gabi gab es aber keine Wohnmöglichkeit, die den Beiden zugesagt hätte. Gabi Oerter hatte Verwandte in Heiligenberg und da fuhr man im Winter hin, um etwas Langlauf zu machen. Denn Michael Oerter war schon immer sportlich, ist sogar Marathon gelaufen.

Seit 1992 lebt Paar in Heiligenberg

Die Verwandten wiesen darauf hin, dass eine Bank ein Haus im Ort verkaufen wolle. Die Oerters haben sich das angesehen und die Entscheidung war eindeutig: „Das nehmen wir“. Das war 1983 und der Mann von der Luftwaffe hatte noch zehn Jahre Dienst vor sich. Deshalb wurde das Haus erstmal vermietet. Damals war auch noch keine meterhohe Funkantenne auf dem Dach. Die wurde erst installiert, als die Oerters dann nach Heiligenberg gezogen sind. Das war 1992. Und seitdem gehört das Paar einfach dazu. Was nicht dazu gehörte, das war Langeweile. Denn Michael Oerter suchte einen kleinen Nebenjob. Er fuhr dann Medikamente aus, machte Sonderfahrten für ein Taxiunternehmen und bekam im Gespräch mit einem Funkerkollegen den Tipp mit der Einlasskontrolle im Schloss.

Michael Oerter übernimmt auch mal eine Führung

Heutzutage macht er auch mal eine Führung, wenn das Personal knapp ist. „Ich sehe mich aber nur als Notnagel“, sagt Oerter schmunzelnd. Trotzdem hat er festgestellt, dass die meisten Besucher mehr am Schauen als am Zuhören interessiert sind. Aber so sei das halt. Der ehemalige Offizier konzentriert sich auf den Kassendienst. Und da kann er gar nicht selten seine guten Englischkenntnisse anwenden.

"Fähigkeiten sollte man pflegen"

Die hat er auch viele Jahre in einer Konversationsgruppe an der Volkshochschule trainiert. „Man sollte seine Fähigkeiten und Kenntnisse pflegen“, lautet sein Tipp. An der Kasse sind sie zu sechst. Die Kollegen sind allesamt Frauen. Der Ansturm beim Ticketkauf hängt auch davon ab, ob Sonderführungen stattfinden. Ein großer Teil der Schlossbesucher sind Rentner. In Ferienzeiten kommen auch viele Familien mit Kindern. Auch Vereine oder mal ein Lehrerkollegium holen sich die Tickets für die Schlossführung im Sennhof ab.

Funkerhobby verbindet Heiligenberg mit Kasachstan

„Anfangs habe ich das auch wegen dem Geld gemacht“, gibt Oerter freimütig zu. Aber mittlerweile zählt der Spaß mehr. Und Spaß hat er auch an seinem Funkerhobby. Da wird die Welt dann ganz klein und er verbindet Heiligenberg mit Kasachstan oder Nordkorea. Sein Gedächtnis ist bestens und der 83-Jährige fühlt sich topfit. Er mag übrigens gerne Süßes. Bei Milchreis mit Backobst kann er nicht „Nein“ sagen.

Tickets Schloss Heiligenberg kann in dieser Saiosn noch bis einschließlich 31. Oktober täglich, außer montags (Ruhetag, Feiertage aber geöffnet), im Rahmen von Führungen um 11 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr besichtigt werden. Die Tickets gibt es bei Michael Oerter und seinen Kolleginnen im Bürgerhaus "Sennhof am Schloss", etwa 100 Meter unterhalb des Parkplatzes beim Rathaus. Der Eintritt inklusive Führung beläuft sich auf 10 Euro pro Person, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

