Mehr Wohnraum in Wintersulgen – Bebauungsplan geht in Offenlage

Erst am 2. Juli dieses Jahres hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für Wintersulgen gefasst. Das Gremium hatte dem Büro Planstatt Senner einige Gedanken mitgegeben, die mittlerweile in den Plan eingearbeitet wurden. Nun folgte eine weitere Beratung, an deren Ende der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde.