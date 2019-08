Heiligenberg – Heiligenbergs größtes Fest wirft große Schatten voraus: Zum 15. Mal bereiten sich die Vereine darauf vor, am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, den Besuchern aus Heiligenberg und Umgebung beim Lindenfest rund um die circa 800 Jahre alte Gerichtslinde vergnügliche Feststunden zu bereiten. Der alte, knorrige Lindenbaum ist seit 15 Jahren Namensgeber und Zentrum des Festes.

Um ihn herum gruppieren sich Tische, Bänke und zahlreiche Verkaufs- und Unterhaltungsstände der örtlichen Vereine. Diese Anordnung schafft eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Besonders nach Einsetzen der Dämmerung wird es gemütlich, wenn bunte Glühbirnen den Festplatz in ein stimmungsvolles Licht eintauchen lässt. Das Fest auf dem historischen Postplatz hat durch das vielfältige Engagement der Vereine viel zu bieten; ansprechend ist das umfangreiche Festprogramm, das gleichermaßen Jung und Alt anspricht. Kühle Getränke und vielseitiges Essen, angeboten von den örtlichen Vereinen, sind Garanten dafür, dass man mit vielen Menschen gemütlich plaudern kann.

Ein weiterer Bestandteil des Lindenfestes ist der traditionelle Abendflohmarkt, der am Samstag um 17 Uhr beginnt und bis in die späte Nacht dauert. Die Verkaufsstände werden nach Eintreten der Dämmerung mit Kerzen, Lampions, Petroleumlampen und zunehmend auch mit LED-Lichtern illuminiert. Sie geben dem Flohmarkt ein ganz besonderes Flair. Immer wieder blitzen auch Taschenlampen erfahrener Schnäppchenjäger auf, um die angebotenen Sachen besser beurteilen zu können. Diese Stimmung macht sichtlich auch den Kaufleuten Spaß, die deshalb immer wieder kommen und zusammen mit Neulingen für ein stetiges Wachsen des Flohmarkts sorgen. Zudem öffnet die Künstlergemeinschaft „AllerArt Kunst und Werk“ seine Räumlichkeiten, so dass auch Kunstobjekte erworben werden können. AllerArt ist eine gute Adresse für Geschenkideen.

Offiziell wird das Lindenfest am Samstag um 18 Uhr eröffnet. Dann wird ein Zapfhahn mit beherzten Hammerschlägen in das Spundloch eines 30-Liter-Fasses Freibier getrieben. Der erste Schluck Freibier gehört traditionell den Vertretern der örtlichen Vereine. Danach dürfen sich auch Besucher am kostenlosen Bier gütlich tun, solange das Fass etwas hergibt. Traditionell gibt ein Blasmusikensemble des Musikvereins Wintersulgen unter Leitung von Christian Bollin sowie der Männerchor Heiligenberg der Festeröffnung einen musikalisch-festlichen Rahmen. Da darf das beziehungsreiche Volkslied „Und wieder blühet die Linde“ natürlich nicht fehlen. Ab 19 Uhr spielt zur musikalischen Unterhaltung die Band „First Class“ auf. Dann darf auch gerne getanzt werden. Ein buntes Rahmenprogramm mit Kegeln, Pfeilschießen, Büchsenwerfen sorgen für Kurzweil. Bei Verlosungen, Glücksrad, Angelspielen für Kinder lässt sich zudem Fortuna herausfordern. Kinderkarussell, Hüpfburg und Bungee-Trampolin lassen Kinderherzen höherschlagen. Im Angebot sind ferner Kunsthandwerk und Schmuck.

Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr eine Oldtimerpräsentation der Oldtimerfreunde Pfullendorf. Rund 20 alte Autos, Traktoren, Roller, werden für Liebhaber alter Fahrzeuge zu bestaunen sein. Anschließend werden die Fahrzeuge in der „Kastanienallee“/Zufahrt Schloss zum Anschauen aufgestellt. In der Schulstraße beginnt ab elf Uhr ein Kinderflohmarkt. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Wintersulgen schmissige Märsche und flotte Polkas, aber auch beliebte Potpourris. Ab circa 16 Uhr steht mit dem Auftritt der „Flotten Grenzler“ zum Ausklang des Festes nochmals ein musikalischer Höhepunkt auf dem Programm.

Das Programm

Samstag, 3. August

17 Uhr: Abendflohmarkt entlang der Schulstraße

18 Uhr: Fassanstich

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit „First Class“

Sonntag, 4. August

10.30 Uhr: Oldtimerpräsentation

11 Uhr: Kinderflohmarkt entlang der Schulstraße

11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Wintersulgen

16 Uhr: Musik mit den „Flotten Grenzler“

Außerdem: Pfeil- oder Büchsenwerfen, Kegeln, Angelspiel, Glücksrad, Kunsthandwerk- und Schmuckverkauf; Bungee-Trampolin, Kinderkarussell, Hüpfburg.