von Karlheinz Fahlbusch

Wenn abends Menschen in das Freibad pilgern, das kann das mehrere Gründe haben. Entweder man will noch ein kühles Bad nehmen oder man will bei angenehmen Temperaturen etwas Unterhaltung genießen. Da hatte der Verein für Musik und Kultur mit dem Engagement von Lautstark einen guten Griff getan. Die acht Männer boten solide Sangeskunst ohne elektronischen Schnickschnack, dazwischen coole Sprüche und keine Starallüren. Das merkte man schon, als die Sänger das Publikum beim Gang durch die Reihen begrüßten.

Arrangements von Barbara Mohm-Löhle

Sechs Mann des Oktetts sind auch Solisten als Tenor oder Bariton, jeder hat seine Stärken. Und vor allem haben die Vokalisten Konzertpianistin Barbara Mohm-Löhle als Motivatorin und Arrangeurin. Sie versteht ihr Handwerk. Die Arrangements sind durchweg abwechslungsreich und immer auch eine Herausforderung für Vokalisten. Denn jedes Stück ist eine neue Aufgabe, nicht immer einfach umzusetzen. Der mehrstimmige Gesang muss überzeugen.

Auch Schlagzeug und Bass durch Stimmen ersetzt

Dass bei so einer Formation auch Schlagzeug und Bass stimmlich ersetzt werden, erfordert ein hohes Maß an Musikalität, Konzentration und Präzision. Denn Fehler, die sonst Instrumente verstecken können, werden hier gnadenlos aufgedeckt. Am Freitagabend gab es da nur ganz kleine Unsicherheiten, dafür aber ein enormes Stimmenpotenzial und einen Charme, der jedes Eis, auch wenn er es wegen der Temperaturen gern gehabt hätte, sofort schmelzen ließ.

Viel Applaus vom Publikum

Sänger und Moderator Elmar Isele, Bernhard Oberdörffer, Jürgen Munz, Ralf Frank, Stefan Bursch, Roland Köhne, Dieter Berger und Markus Schöllhammer unterhielten ihr Publikum bestens und als sie „Girlinde“ ins Spiel brachten, hatten sie nicht nur Weiblichkeit in der Mitte, sondern auch als Songthema („Girls, Girls, Girls“). Und keine Frage: Tanzen können die Jungs auch. Und wie! „Wir wollen doch nur Freunde sein“, tönte es im Freibad. So etwas ist immer gut, wenn man zusammen auftritt. Aber zweifellos passen hier auch die Stimmen bestens zusammen. Und das ist es, was das Publikum liebt. Den Applaus kann man nicht anders deuten.