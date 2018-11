von Karlheinz Fahlbusch

Als im November 2013 im Bodenseekreis das Projekt Emma, E-Mobil mit Anschluss, startete, da freuten sich viele Gemeinden, dass sie jetzt eine Stromtankstelle bekommen würden. Elektrische Mietwagen und Privatfahrzeuge konnten hier aufgeladen werden, auch auf dem großen Parkplatz oberhalb vom Sennhof. Doch die vom Stadtwerk am See betriebene Anlage ist inzwischen technisch veraltet und störanfällig. Eichrechtliche Vorgaben werden nicht erfüllt, Ersatzteile sind nur schwer zu bekommen und es passt auch nicht jeder Stecker. Für die Verwaltung ist deshalb klar: Die Ladesäule muss weg.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, eine neue Ladesäule auf eigene Kosten anzuschaffen. Betrieben wird sie aber nicht vom Stadtwerk am See, sondern von der EnBW. Die Stromkosten werden dabei über eine Umsatzbeteiligung an den Ladevorgängen abgerechnet.

Stromkosten zu 100 Prozent refinanziert

Beim Stadtwerk müssten die Stromkosten direkt vom Nutzer bezahlt werden, hieß es im Gemeinderat. Und das für die entnommenen Kilowattstunden. Bei EnBW gebe es einen minutengerechten Zeittarif. In beiden Fällen werden die Stromkosten zu 100 Prozent refinanziert. Die EnBW-Säule ist mit 5000 Euro rund 500 Euro günstiger in der Anschaffung und die Servicepauschale beträgt 69 Euro statt 91 Euro beim Stadtwerk.

Zusätzlich zu den normierten Typ-2-Ladesteckern gibt es beim EnBW-Modell einen weiteren Schukostecker. Und damit können auch E-Bikes aufgeladen werden. Außerdem wird es an der Ladesäule einen Hotspot geben, mit dem Heiligenberg auch ein öffentliches WLAN bekommt. Gemeinderat Peter Apfelstädt (Bürgerliste) hätte gerne gleich zwei solche Geräte angeschafft.

Weiterer Standort in Hattenweiler?

Bürgermeister Frank Amann schlug vor, nach einer Testphase darüber nachzudenken, ob man nicht in Hattenweiler eine solche Ladesäule aufstellen könnte. Dann hätte man dort auch WLAN. Das benötigte Fundament hat man bei der Neugestaltung des Platzes beim Dorfgemeinschaftshaus erstellen lassen. Geprüft wird der Vorschlag von Torsten Schneider, ob man solche Geräte nicht leasen könne. Man hätte dann immer die neueste Technik.

